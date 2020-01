Lazio, Inzaghi: "Ci crediamo fino alla fine, vittoria fondamentale"

" Sapevamo che la gara sarebbe stata difficile, temevamo molto questa trasferta. Complimenti ai ragazzi per aver ottenuto questa vittoria fondamentale "

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi commenta così il successo ottenuto in rimonta in pieno recupero contro il Brescia. "Abbiamo svolto una buona prestazione in una gara non semplice. Il Brescia si è difeso bene, ma noi abbiamo creduto in questa vittoria fino alla fine. Questi tre punti sono importantissimi per la nostra classifica e per il nuovo anno. La squadra sta bene e si è ben comportata mettendo in campo quello che avevamo provato - ha aggiunto ai microfoni di Lazio Style Channel - Abbiamo cambiato qualcosa in corso d’opera, avremmo dovuto muovere più velocemente il pallone, ma le condizioni del campo non ci hanno aiutato. Queste gare nascondono sempre delle insidie. Segnamo sempre all’ultimo perché ci crediamo fino alla fine, Immobile è stato bravo a siglare questa rete importante. Correa? ha avuto un problema al polpaccio, speriamo non sia nulla di grave perché per noi è un giocatore molto importante”.