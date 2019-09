Lazio, Inzaghi: "Servono la lucidità e cattiveria che ci è mancata"

" Ci servirà la lucidità e soprattutto la cattiveria che ci è mancata "

Reduce dalle sconfitte con Spal in campionato e Cluj in Europa League, Simone Inzaghi suona la carica in casa Lazio in vista della sfida con il Parma di domani. "Abbiamo perso due partite nelle quali avremmo dovuto far meglio. Si è vista una buona Lazio inizialmente, poi siamo andati peggio nei secondi tempi ed abbiamo puntualmente pagato. C'è rammarico perché avremmo potuto fare di più", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. Abbiamo analizzato con lucidità le ultime gare, vanno esaminate bene e dobbiamo riprendere il nostro cammino dalle ultime due sconfitte. Quando smettiamo di essere intensi e di essere squadra andiamo in difficoltà". "C'è delusione per le ultime due sconfitte, ma anche tanta fiducia", ha assicurato Inzaghi.

" Ho già inanellato due o tre sconfitte di fila nella mia esperienza alla Lazio. Dobbiamo mantenere lucidità e ripartire dagli errori che abbiamo commesso. Voglio che la mia squadra riparta con la determinazione che è mancata negli ultimi due match portandoci alla sconfitta. Dobbiamo sempre restare umili come abbiamo fatto in ritiro. Dopo le prime due gare si sono alzate le aspettative su di noi, eravamo diventati dei fenomeni, ed ora dopo due sconfitte siamo tutti dei polli. Bisogna mantenere un equilibrio, analizzare ciò che non è andato e ripartire con tantissima fame perché ci aspettano partite non semplici. Dovremo interpretare al meglio i prossimi impegni "

"Continueremo su ciò che abbiamo svolto nelle ultime due gare", ha chiarito il mister biancoceleste. "Bisogna interpretare al meglio le partite: domani affronteremo una squadra con ottimi elementi, l'allenatore del Parma è molto preparato ed ha raccolto grandi risultati. Incontreremo delle difficoltà, ma ci servirà la lucidità e soprattutto la cattiveria che ci è mancata quando siamo andati in fatica. Al di là degli schieramenti conta l'interpretazione, fattore che non è mancato nelle prime due gare. In Serie A come in Europa si gioca con squadre forti e non bastano 50 minuti fatti bene, se torneremo a giocare da squadra a livello di ambiente, spogliatoio e staff, sono sicuro che ripartiremo alla grande in campionato ed in Europa". "Non bisogna mai guardare quello che è stato, ma solo al futuro che si chiama Parma. La partita sarà molto impegnativa arrivando a seguito di un match negativo con il Cluj. Nelle prossime 24 ore - ha dichiarato Inzaghi - analizzerò i miei uomini e valuterò il loro recuperò per scegliere l'undici con il quale affrontare la gara di domani. I ragazzi che sono rimasti a Formello in occasione dell'ultima trasferta sicuramente saranno in campo contro il Parma".