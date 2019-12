Una Lazio da sogno, verrebbe da dire da scudetto, batte 3-1 la Juventus in rimonta all'Olimpico, centra la settima vittoria di fila in campionato e si regala una notte magica tornando a vincere in casa contro i bianconeri in campionato dopo 16 anni di astinenza. Un successo meritato quello della squadra di Simone Inzaghi che non si è scomposta dopo avere subito il gol di Ronaldo e ha saputo reagire giocando una ripresa tatticamente perfetta. Per Maurizio Sarri è la prima sconfitta da allenatore della Juventus. Si ferma invece a 9 la striscia di partite utili consecutive in cui Immobile è andato a segno: il bomber della Lazio ha avuto una colossale occasione anche contro i bianconeri ma si è fatto parare un rigore da Szczesny sul 2-1.

Il momento social del match

Il tabellino

Lazio-Juventus 3-1

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (90' Caicedo), Leiva, Luis Alberto (76' Parolo), Lulic; Immobile (85' Cataldi), Correa. All.: Inzaghi.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur (41' Emre Can), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (71' Danilo); Dybala (80' Higuain), Ronaldo. All.: Sarri

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Gol: 25' Ronaldo (J), 46' pt. Luiz Felipe (L), 74' Milinkovic-Savic (L).

Assist: Bentancur (J, 0-1), Luis Alberto (L, 1-1), Luis Alberto (L, 2-1).

Espulso: Cuadrado (J) al 69'.

Ammoniti: Luis Alberto, Lazzari, Leiva (L), Pjanic, Dybala (J).

Note - Recupero 2'+5'.

La cronaca in 11 momenti chiave

5' OCCASIONE LAZIO! Milinkovic-Savic in verticale per Immobile, controllo e destro immediato: De Ligt in scivolata si salva in corner.

10' DYBALA CI PROVA COL SINISTRO! Conclusione a giro dell'argentino, Strakosha vola e respinge in tuffo un pallone destinato nell'angolo a mezza altezza alla sua destra.

15' JUVE VICINISSIMA AL GOL! Numero di Ronaldo che dalla sinistra fa secco Radu in dribbling e crossa sul secondo palo dove Bernardeschi, a porta vuota ma in precario equilibrio, spedisce a lato di testa.

25' GOL DELLA JUVENTUS! RONALDO! Spettacolare azione dei bianconeri: Dybala per Ronaldo che di prima tocca in profondità per Bentancur, traversone basso dell'uruguaiano sul secondo palo dove CR7 insacca da due passi con il destro.

43' MIRACOLO DI STRAKOSHA! Bernardeschi salta in dribbling il portiere della Lazio ma si allunga troppo il pallone, lo recupera prima che finisca sul fondo e crossa sul secondo palo per l'incornata di Ronaldo: Strakosha recupera la posizione e respinge il pallone con un balzo prodigioso.

46' pt. GOL DELLA LAZIO! LUIZ FELIPE! Pareggio dei biancocelesti con un'incornata del difensore che, su cross dalla sinistra di Luis Alberto, sfrutta l'intervento a vuoto di Bonucci e anticipa Alex Sandro trafiggendo Szczesny. Assist di Luis Alberto. Siamo 1-1 all'Olimpico!

66' JUVENTUS A UN PASSO DAL 2-1! Incredibile errore di Acerbi che non controlla un passaggio di Strakosha: Dybala si avventa sul pallone e spara col sinistro, il portiere della Lazio riesce miracolosamente a respingere il pallone tuffandosi sulla sua sinistra.

69' ESPULSO CUADRADO Il colombiano stende Lazzari lanciato a rete sulla trequarti destra dopo un contropiede vertiginoso della Lazio avviato da Luis Alberto. Fabbri va a rivedere l'azione al VAR e cambia il colore del cartellino, da giallo a rosso: Juventus in dieci uomini.

74' 2-1 LAZIO! MILINKOVIC-SAVIC! Lancio perfetto di Luis Alberto per il serbo che controlla magicamente il pallone anticipando De Ligt alle spalle e trafigge Szczesny con un diagonale di sinistro.

79' SZCZESNY PARA UN RIGORE A IMMOBILE! Il portiere polacco respinge la conclusione del bomber della Lazio e si oppone anche sulla ribattuta con un gesto tecnico straordinario. Il rigore era stato concesso per un fallo dello stesso Szczesny ai danni di Correa che l'aveva saltato in dribbling.

95' 3-1 LAZIO! CAICEDO! Contropiede a tutta velocità della Juventus: Lazzari si presenta tutto solo davanti a Szczesny e calcia con il destro, il portiere respinge e sulla ribattuta c'è Caicedo che insacca col sinistro. Partita chiusa!

Milinkovic Savic, Luiz Felipe - Lazio-Juventus - Serie A 2019/2020 - Imago pub not in UKImago

MVP

Luis ALBERTO - Due assist che portano il totale a 11 quando siamo solo alla 15esima giornata (un record da quando la Serie A è tornata a 20 squadre). Il primo è un cross tagliato dalla sinistra per l'incornata di Luiz Felipe, il secondo è un lancio in verticale per Milinkovic-Savic livello di difficoltà mille. E non spreca un pallone. Bravissimo.

Fantacalcio

Promosso

Wojciech SZCZESNY - La doppia parata sul rigore di Immobile e sulla successiva ribattuta è sensazionale. Dice no anche a Lazzari, mentre sul sinistro di Caicedo proprio non può nulla. Attento anche nelle uscite. Senza di lui il passivo sarebbe stato ancora più pesante.

Bocciato

Ciro IMMOBILE - Stavolta il bomber della Lazio fa cilecca. Si muove bene e nel primo tempo solo un prodigioso recupero di De Ligt gli nega la gioia del gol. Ma il doppio errore sul rigore è troppo pesante per non incidere sul giudizio finale. Per una volta ha le polveri bagnate.