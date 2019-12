Lazio-Juventus in Diretta Tv e Live Streaming

La diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All.: Sarri.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Probabili formazioni e statistiche

Lazio-Juventus: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Lazio-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. Il match verrà trasmesso su DAZN e DAZN1 e su Sky Sport (canale 209). L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Ultimi 5 risultati Lazio

Lazio-Udinese 3-0

Lazio-Cluj 1-0

Sassuolo-Lazio 1-2

Lazio-Lecce 4-2

Lazio-Celtic 1-2

Ultimi 5 risultati Juventus

Juventus-Sassuolo 2-2

Juventus-Atletico Madrid 1-0

Atalanta-Juventus 1-3

Juventus-Milan 1-0

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2

Approfondimenti e dichiarazioni

Inzaghi: "La Juventus era interessata a me? Fa piacere, ma nella mia mente c'era solo la Lazio"

Sarri: "Spero sorpasso dell'Inter ci dia motivazioni. Bernardeschi importante per questa Juve"

Bonucci: "Da Allegri e Sarri un cambiamento totale. Tornassi indietro? Non andrei al Milan"

Khedira, operazione riuscita: il tedesco starà fuori 3 mesi

Paratici: "Ronaldo rimarrà alla Juventus. Pallone d'Oro? Real e Barcellona hanno molto peso"

Lazio-Juventus: informazioni

15a giornata | Serie A - Tutte le notizie

Data, orario e luogo: sabato 7 dicembre alle ore 20.45 | stadio Olimpico di Roma