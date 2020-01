Inter-Atalanta in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Antonio Conte

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; A.Gomez, Ilicic. All. Gian Piero Gasperini

Arbitro: Gianluca Rocchi, sezione di Firenze

Video - Conte: "Siamo meno pazzi e più credibili, mi dicevano che c'era la nuvola di Fantozzi ad Appiano" 02:03

Inter-Atalanta: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Inter-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. Il match verrà trasmesso su DAZN e DAZN1 e su Sky Sport (canale 209). L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Video - Solskjaer gela l'Inter: "Young è il nostro capitano, non credo partirà a gennaio" 00:57

Ultimi 5 risultati dell'Inter

Napoli-Inter 1-3 (14' e 33' Lukaku; 39' Milik; 62' Lautaro Martínez)

Inter-Genoa 4-0 (31' e 71' Lukaku, 32' Gagliardini, 64' rig. Seb.Esposito)

Fiorentina-Inter 1-1 (8' Borja Valero; 90+2 Vlahovic)

Inter-Barcellona 1-2 (23' Carles Pérez; 44' Lukaku; 86' Ansu Fati)

Inter-Roma 0-0

Video - Valverde avvisa l'Inter: "Vidal via? Si allena bene, non c'è nessun problema" 00:37

Ultimi 5 risultati dell'Atalanta

Atalanta-Parma 5-0 (11' A.Gomez, 34' Freuler, 43' Gosens, 60' e 71' Ilicic)

Atalanta-Milan 5-0 (10' A.Gomez, 61' Pasalic, 63' e 72' Ilicic, 83' Muriel)

Bologna-Atalanta 2-1 (12' Palacio, 53' Poli; 60' Malinovskiy)

Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3 (66' Castagne, 80' Pasalic, 90+4 Gosens)

Atalanta-Hellas Verona 3-2 (23' e 57' Di Carmine; 44' Malinovskiy, 64' rig. Muriel, 90+3 Djimsiti)

Video - La rivincita di Gasperini: dall'incubo Inter all'impresa storica, San Siro è ai suoi piedi 01:11

Approfondimenti e dichiarazioni

Un fine settimana da fine del mondo: Inter-Atalanta, Roma-Juve, Lazio-Napoli; chi rischia di più?

Inter o Juve, chi sarà Campione d'Inverno? Ibra dal 1' funzionerà? Le 5 domande alla 19a giornata

Conte: "Campioni d'Inverno? Conta arrivare primi alla fine. Volevo Ibrahimovic al Chelsea"

Gasperini: “Inter e Atalanta simili? In comune hanno solo la difesa a 3. Conte straordinario”

Inter-Giroud, c'è l'accordo fino al 2022! Ora va convinto il Chelsea

Atalanta-Milan, c'è lo scambio: Kjaer per Caldara

Video - Gasperini: "Gli 81 gol nel 2019? Significa che in questa Atalanta ci sono giocatori di gran qualità" 01:23

Inter-Atalanta: informazioni

19a giornata | Serie A - Tutte le notizie

Data, orario e luogo: sabato 10 gennaio alle ore 20.45 allo stadio Meazza di Milano