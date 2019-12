Lazio-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berisha, Lukaku, Marusic, Patric

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiellini, Douglas Costa, Khedira, Ramsey

Statistiche OPTA

La Juventus ha perso solo uno degli ultimi 29 incontri di Serie A contro la Lazio (22V, 6N), e solo una volta nel parziale ha mancato l'appuntamento con il gol.

L'ultimo successo interno della Lazio contro la Juventus in Serie A risale al dicembre 2003 (2-0) - da allora 11 vittorie bianconere e tre pareggi.

La Juventus ha vinto tutte le sfide di questa Serie A contro squadre attualmente nella metà alta della classifica: i bianconeri hanno collezionato 18 punti in questa graduatoria, cinque in più della seconda (l’Inter, a 13).

Per la prima volta nella sua storia, la Lazio ha segnato almeno due gol in nove gare di Serie A di fila. Dal 2000 in avanti, solo due squadre hanno registrato una serie più lunga di questo tipo in un singolo massimo campionato: 10 per l’Inter nel 2006/07 e 10 per l’Atalanta, proprio nel 2019/20.

Tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei 2019/20, la Juventus è l’unica imbattuta in questa stagione in tutte le competizioni (15V, 4N). Nelle 19 gare conclusive del 2018/19 i bianconeri avevano registrato ben sei sconfitte (9V, 4N).

La Lazio ha vinto tutte le ultime sei gare di campionato: i biancocelesti non hanno mai ottenuto nella loro storia una serie più lunga di successi consecutivi in un girone d’andata di Serie A.

La Lazio è la squadra che ha segnato più reti nel corso degli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A (14), mentre nessuna ne ha subite meno della Juventus nello stesso intervallo temporale (tre, proprio come i biancocelesti).

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile è il terzo giocatore nella storia della Serie A a realizzare almeno 17 gol nelle prime 14 gare stagionali di campionato della propria squadra, dopo Antonio Angelillo (21 nel 1958/59) e Felice Placido Borel (17 nel 1933/34).

Con le 12 reti segnate alla Lazio in nove sfide nel massimo campionato, Gonzalo Higuaín è il giocatore che ha realizzato più gol nella competizione contro una singola squadra tra quelli attualmente in attività.

Paulo Dybala ha realizzato sette gol in Serie A contro la Lazio, contro nessuna squadra ha fatto meglio (al pari di Milan e Udinese). La prossima sarà la 200ª presenza della Joya con la Juventus in tutte le competizioni.