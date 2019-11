La Lazio dimentica le delusioni europee e vince 4-2 contro il Lecce al termine di una gara spettacolare e ricchissima di occasioni (e di gol) all'Olimpico. Doppietta di Correa e reti di Milinkovic-Savic e Immobile (su rigore). Per il Lecce, Lapadula fa 1-1 e il potenziale 2-2, annullato con grandi polemiche dal VAR per un ingresso anticipato in area sul rigore di Babacar respinto da Berisha. Inutile il bel centro finale dell'attaccante giallorosso La Mantia. Lazio a 24 punti: Cagliari riagganciato al terzo posto.

Correa, Milinkovic, Immobile - Lazio-Lecce - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Il tabellino

LAZIO-LECCE 4-2

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric (72' Bastos), Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (51' Cataldi), Luis Alberto, Lulic; Correa (86' Berisha), Immobile. All.: S. Inzaghi.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello (86' Rispoli), Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer (70' Shakhov); Mancosu; Lapadula, Babacar (72' La Mantia). All.: Liverani.

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Gol: 30' e 80' Correa (La), 40' Lapadula (Le), 62' Milinkovic-Savic (La), 77' rig. Immobile (La).

Assist: Luis Alberto (La, 1-0), Rossettini (Le, 1-1), Acerbi (La, 2-1), Immobile (La, 4-1), Petriccione (Le, 4-2).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Mancosu, Leiva, Lapadula, Immobile, Lucioni.

La cronaca della partita in 19 momenti chiave

1' - SUBITO LAZIO CON CORREA! Ben servito da Immobile, l'argentino controlla da pochi passi ma viene anticipato da Lucioni in corner.

3' - LUIS ALBERTO DI METTE IN PROPRIO E VA AL TIRO! Destro dal limite dell'area ben respinto da Gabriel.

5' - PALLA-GOL PER IL LECCE! Babacar, servito da Lapadula, parte dalla sinistra, si accentra e conclude col destro: Strakosha neutralizza.

13' - OCCASIONISSIMA PER LA LAZIO! Palla a scendere, in area, da parte di Leiva e volée sottoporta di Milinkovic-Savic, che conclude alto sopra la traversa.

14' - BABACAR DALL'ALTRA PARTE! Controllo palla in palleggio in area di rigore e destro rasoterra prepotente: Strakosha la tiene lì.

16' - IL LECCE SI DIVORA IL VANTAGGIO CON MANCOSU! Babacar la controlla per Lapadula, che di prima serve in area Mancosu il quale, tutto solo, calcia incredibilmente alto.

19' - LUIS ALBERTO PROVA IL GOL OLIMPICO DALLA BANDIERINA! Gabriel devia il pallone a lato.

25' - LULIC INCORNA SU CORNER DI LUIS ALBERTO! Traettoria alta di poco: la Lazio colpisce ancora.

30' - GOL DELLA LAZIO CON CORREA! Grandissimo gol dell'argentino: destro all'angolino, appena entrato in area, ispirato dal tocco delizioso di Luis Alberto ed è 1-0!

Lazio-Lecce - Gol di CorreaGetty Images

36' - LAZZARI! Lazio che sfiora il 2-0 con una conclusione ravvicinata di poco alta dell'ex SPAL dopo un'uscita coi pugni di Gabriel su Milinkovic-Savic.

40' - GOL DEL LECCE CON LAPADULA! Scivolata vincente del bomber giallorosso, che insacca sottoporta sulla prolunga di Rossettini sul calcio d'angolo di Calderoni: 1-1!

43' - INCREDIBILE OCCASIONE GETTATA ALLE ORTICHE DA LUIS ALBERTO! Lo spagnolo, a porta vuota, servito involontariamente da Lucioni, calcia incredibilmente alto.

51' - COLPO DI TESTA A BOTTA SICURA DI BABACAR! Salvataggio miracoloso di Strakosha e Lecce a un soffio dal vantaggio.

62' - GOL DELLA LAZIO CON MILINKOVIC-SAVIC! Secondo gol in campionato del centrocampista serbo, che si avventa come meglio non potrebbe in area piccola su palla spedita al centro dalla sinistra da parte di Acerbi: 2-1!

67' - GOL ANNULLATO A LAPADULA DOPO UN RIGORE PARATO DA STRAKOSHA! Il centravanti ex Genoa sarebbe entrato in area prima della conclusione dal dischetto di Babacar (penalty decretato per un presunto contatto in area Milinkovic-Mancosu). In realtà le immagini testimoniano proprio il contrario, con Lapadula dietro gli uomini della Lazio, entrati effettivamente, invece, all'interno degli ultimi 16 metri.

77' - GOL DELLA LAZIO CON IMMOBILE SU CALCIO DI RIGORE! Penalty concesso per un "mani" in area di Calderoni sul tentativo di cross di Milinkovic-Savic: dal dischetto, Immobile spiazza Gabriel per il 3-1!

80' - GOL DELLA LAZIO CON CORREA! Immobile lo serve a tu per tu con Gabriel e l'argentino insacca senza problemi: 4-1!

85' - GOL DEL LECCE CON LA MANTIA! Bel colpo di testa del neoentrato su cross dalla destra di Petriccione: 4-2!

90'+5 - PALO DI LA MANTIA! Colpo di testa su cross dalla sinistra di Calderoni: poi viene fischiato un fallo in attacco di Lapadula! Lecce ammirevole...

MVP

Correa. Finalmente incisivo, concreto. Conclude d'istinto e, quando lo fa, trova la rete, senza più cincischiare. Una doppietta che vale tantissimo in casa biancoceleste.

Fantacalcio

Promosso: Milinkovic-Savic. Segna il gol - il secondo personale in questo campionato - che riporta in vantaggio la Lazio, oltre a procurarsi il rigore del tris.

Bocciato: Calderoni. Si fa scappare Milinkovic-Savic sul gol del serbo e commette il fallo di mani valso il penalty poi trasformato da Immobile. Pomeriggio da dimenticare per l'eroe di San Siro.

Il momento social