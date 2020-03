Claudio Lotito fa dietrofront. In una brevissima nota pubblicata sul sito ufficiale e sui propri profili social, la Lazio ha infatti annunciato la decisione di avere rinviata a data da destinarsi la ripresa degli allenamenti presso il centro sportivo di Formello. Solo pochi giorni fa il club biancoceleste aveva convocato giocatori e staff tecnico per lunedì 23 marzo, una presa di posizione che appariva inconciliabile con la situazione di grave emergenza sanitaria nella quale si trova l'intero Paese.

Le pressioni dell'Associazione Italiana Calciatori

La decisione della Lazio aveva suscitato comprensibili perplessità e reazioni negative, in primis da parte dell'Associazione Italiana Calciatori e della stessa Lega Serie A che, riunitasi in settimana in videoconferenza, aveva sostenuto a larga maggioranza la necessità di prolungare la sospensione delle attività almeno fino al 3 aprile. L'ultima stretta del Governo legate all'emergenza Coronavirus e la convinzione che il campionato non riprenderà tanto presto hanno evidentemente convinto la Lazio a fare marcia indietro.