Lazio, Lucas Leiva operato al menisco: rientro in un mese

Operazione al menisco per Lucas Leiva. A renderlo noto è la Lazio attraverso i suoi canali ufficiali. Il centrocampista brasiliano è stato, infatti, sottoposto questa mattina a un intervento di pulizia del menisco del ginocchio sinistro. Leiva da diversi mesi conviveva con un'infiammazione al ginocchio, ha stretto i denti per continuare a giocare, ripromettendosi di operarsi a fine stagione.

Vista la pausa forzata dell'attività agonistica dovuta al Coronavirus, ma anche in considerazione del fatto che se il campionato dovesse ripartire la pausa estiva non ci sarebbe, il giocatore della Lazio ha deciso di anticipare i tempi. L'intervento, effettuato presso la clinica Paideia dal dottor Adriani, è perfettamente riuscito. Il centrocampista potrà tornare ad allenarsi a pieno regime nel giro di un mese. Rientrerebbe dunque per la ripresa della stagione che, nella migliore delle ipotesi, sarà a fine maggio.