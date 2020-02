Lazio, Lulic operato alla caviglia: intervento riuscito, rischia sei settimane di stop

Brutta tegola per la Lazio. A pochi giorni dalla fondamentale sfida di campionato contro l'Inter, i biancocelesti devono affrontare un problema che potrebbe mettere fuori causa il loro capitano per circa un mese e mezzo. Senad Lulic è stato operato alla caviglia sinistra. L'infortunio non è nuovo e pregiudica le sue prestazioni da qualche settimana. Il club biancoceleste in una nota sul proprio sito comunica che è "tecnicamente riuscito" l'intervento in artroscopia a carico della caviglia sinistra a cui si è sottoposto il capitano della Lazio.

L'operazione è stata effettua presso la Clinica Paideia da parte del Prof. Rodia e del Dott. Monachino. "Il calciatore sarà sottoposto quotidianamente a monitoraggio clinico e riabilitativo per stabilire i tempi di recupero", fa sapere la Lazio senza specificare le tempistiche per il rientro.

Senad Lulic dovrà restare fuori, secondo le prime indiscrezioni, per circa sei settimane. Una grave perdita per la Lazio, che in un colpo solo si trova costretta a dover rinunciare al suo capitano e anche al titolare fisso della fascia sinistra, una pedina fondamentale per lo scacchiere di Simone Inzaghi. Adesso toccherà a Jony non far rimpiangere il bosniaco, anche se le prestazioni dello spagnolo in questo campionato sono state spesso altalenanti. I fantacalcisti che oltre a Lulic hanno acquistato anche la sua riserva possono comunque evitare di ritrovarsi scoperti.