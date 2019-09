La Lazio liquida la pratica Parma con un gol per tempo: all'8' sblocca il risultato Immobile (il quale, sostituito al 63', battibecca con mister Simone Inzaghi), al 67' chiude i conti Marusic. I biancocelesti escono dalla minicrisi (dopo le sconfitte contro SPAL e Cluj) e balzano a 7 punti. Ducali fermi a quota 3. Una gara, va detto, dal risultato mai in discussione, in cui il tecnico biancoceleste ha voluto gestire scientificamente le forze in considerazione della trasferta in Romania di giovedì scorso e del turno infrasettimanale che opporrà la Lazio all'Inter capolista. Qualcuno, però, sembra non avere apprezzato...

Il tabellino

LAZIO-PARMA 2-0

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva (74' Parolo), Luis Alberto, Lulic (85' Jony); Correa, Immobile (63' Caicedo). All.: S. Inzaghi.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman (79' Sprocati), Barillà; Kulusevski, Inglese (85' Cornelius), Gervinho (75' Karamoh). All.: D'Aversa.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo.

Gol: 8' Immobile (L), 67' Marusic (L).

Assist: Luis Alberto (L, 1-0), Milinkovic-Savic (L, 2-0).

Note - Recupero: 0+4. Ammoniti: Kulusevski, Leiva, Barillà, Iacoponi.

La cronaca della partita in 17 momenti chiave

4' - INGLESE! L'attaccante del Parma se ne va a tu per tu con Strakosha e, da posizione defilata, conclude sull'esterno della rete.

6' - CORREA! Destro a giro in piena area con pallone alto di poco: Lazio pericolosa.

8' - GOL DELLA LAZIO CON IMMOBILE! Biancocelesti in porta con tre passaggi: Strakosha serve a centrocampo Luis Alberto, stop e filtrante dello spagnolo per Immobile, che parte in velocità e, col mancino, batte Sepe dando un bacino al palo: 1-0 e 90° gol in maglia biancoleste del centravanti campano.

Lazio-Parma, Serie A 2019-2020: Ciro Immobile (Lazio) esulta dopo il gol dell'1-0 (LaPresse)LaPresse

11' - MILINKOVIC-SAVIC! Conclusione da fuori che sfiora il palo su assistenza di Marusic. Lazio vicinissima al 2-0

21' - PASTICCIO DI LUIZ FELIPE! Retropassaggio malandrino con Strakosha che, all'ultimo, riesce a recuperare il pallone.

22' - ANCORA STRAKOSHA! Filtrante di Kulusevski per Inglese, tiro a botta sicura in piena area e parata in uscita, con l'anca, da parte dell'estremo difensore biancoceleste.

30' - CORREA SOTTOPORTA! Gioco di gambe e conclusione ravvicinata da parte dell'argentino: Sepe è bravo a coprire il palo e a neutralizzare.

35' - PUNIZIONE DI LUIS ALBERTO! Destro a giro che non incontra deviazioni ma spaventa Sepe: palla a lato di poco.

44' CORREA DAVVERO IN PALLA! L'attaccante della Lazio si accentra dalla sinistra e conclude col destro: rasoterra parato in due tempi da Sepe.

48' - BOLIDE DI IMMOBILE! Controllo palla con magia di Luis Alberto e conclusione potente ma centrale dell'attaccante biancoceleste: Sepe si oppone.

60' - PALO DELLA LAZIO CON LUIS ALBERTO! Destro a giro direttamente dalla bandierina con pallone che si stampa sul montante!

62' - CHE LAZIO! Magia di Luis Alberto per Correa, triangolo dell'argentino con Immobile e conclusione deviata in corner dello stesso Correa da parte di Hernani.

63' - IMMOBILE, sostituito da Felipe Caicedo, battibecca con Simone Inzaghi una volta uscito dal campo.

67' - GOL DELLA LAZIO CON MARUSIC! Verticalizzazione sulla destra di Milinkovic-Savic (dopo una sponda del neoentrato Caicedo) e conclusione a incrociare dell'esterno destro al limite dell'area piccola: 2-0!

Lazio-Parma, Serie A 2019-2020: Adam Marusic esulta con Sergej Milinkovic-Savic, dopo la rete del 2-0, sotto gli occhi di Felipe Caicedo (LaPresse)LaPresse

73' - ANCORA MARUSIC! Suggerimento di Correa e destro ravvicinato del Montenegrino: Sepe respinge!

88' - MILINKOVIC-SAVIC! Diagonale ravvicinato su suggerimento di Caicedo: palla larga di poco e Lazio vicinissima al tris.

90+3 - CAICEDO! Conserva il pallone entra in area e conclude a botta sicura: Bruno Alves la devia in corner in estirada.

MVP

Luis Alberto. Poesia pura, palla al piede. Fantastico il corridoio con cui pesca Immobile all'8'. Distribuisce assist a vonontà e, nel secondo tempo, colpisce pure un palo direttamente da calcio d'angolo. Il gol personale sarebbe stata la ciliegina sulla torta.

Fantacalcio

Promosso - Luiz Felipe. Eccezion fatta per un retropassaggio "malandrino", con cui mette in difficoltà Strakosha al 21', in difesa le prende proprio tutto. Ed è pure in grado di controllare, senza particolari affanni, due veloci ripartenze di Gervinho.

Bocciato - Iacoponi. In ritardo sulle palle vaganti, marcature al burro, interventi fallosi inutili: la prestazione del centrale difensivo del Parma si può riassumere così.

