Finisce in parità il derby numero 151 tra Lazio e Roma e fin qui nulla di strano. A fare notizia, dopo quanto si è visto in campo, è il punteggio: un 1-1 che non rispecchia affatto il numero delle occasioni da rete create dalle due squadre, spettacolari da centrocampo in su. Impressionante il conto dei legni che a fine partita è di 5 pali nei primi 27 minuti e una traversa nel finale. Ai punti il risultato è tutto sommato giusto, anche se a livello di mole di gioco forse sono i biancocelesti di Simone Inzaghi ad avere i maggiori rimpianti. Buon primo tempo da parte della Roma, calata vistosamente dal punto di vista fisico nella seconda parte di gara. Ma il segnale che questo derby lancia è inequivocabile e incoraggiante al tempo stesso: le difese sono da registrare, ma queste due squadre sono nate per divertire e divertirsi.

Il tabellino

Lazio-Roma 1-1

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (40' Bastos), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (71' Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic (78' Jony); Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (89' Diawara), Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under (67' Pastore), Zaniolo (79' Santon), Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata.

Gol: 17' rig. Kolarov (R), 58' Luis Alberto (L).

Assist: Immobile (L, 1-1).

Ammoniti: Luiz Felipe, Immobile, Radu, Acerbi (L), Zaniolo (R).

Note - Recupero 2'+4'.

La cronaca in 10 momenti chiave

3' PALO DI LEIVA! Sugli sviluppi di un corner il centrocampista lascia partire un gran destro al volo dal limite dell'area: Pau Lopez, battuto, viene salvato dal palo. Sulla ribattuta si avventa Immobile: destro a botta sicura respinto da Fazio.

5' PALO DI ZANIOLO! Straordinario numero del numero 22 della Roma: sinistro rasoterra dal limite, Strakosha si allunga ma non ci arriva ed è palo pieno.

17' GOL DELLA ROMA! KOLAROV! Su un cross di Dzeko dal vertice sinistro dell'area, Milinkovic-Savic tocca con un braccio e Guida non ha dubbi. Rigore per la Roma: Kolarov spiazza Strakosha e insacca nell'angolo alto.

25' PALO DI IMMOBILE! Sponda aera di Milinkovic-Savic per Immobile che, tutto solo davanti a Pau Lopez, lascia partire un destro a colpo sicuro all'altezza del dischetto del rigore e colpisce il palo interno poco sotto l'incrocio dei pali.

25' PALO DI CORREA! Destro a giro dell'argentino dal limite dell'area: traiettoria a giro, Pau Lopez non ci arriva ma viene salvato ancora una volta dal palo.

27' PALO DI ZANIOLO! Altro sinistro dal limite di Zaniolo: esecuzione perfetta del centrocampista della Roma, Strakosha battuto ed è ancora palo.

58' LAZZARI VICINO AL GOL! Cross dalla sinistra di Radu a tagliare l'area: sul secondo palo c'è Lazzari che brucia Kluivert, schiaccia di testa ma non inquadra lo specchio della porta.

58' PAREGGIO DELLA LAZIO! LUIS ALBERTO! Milinkovic-Savic ruba palla a Kolarov e lancia in profondità Immobile, che non riesce a trovare la conclusione in piena area, si gira e serve l'accorrente Luis Alberto. Destro di prima intenzione dello spagnolo e pallone che si insacca. Assist di Immobile.

64' PAU LOPEZ SALVA LA ROMA! Un rimpallo favorisce Immobile che serve Correa: numero dell'argentino che può calciare con il sinistro a un passo da Pau Lopez, bravissimo a respingere.

92' ANNULLATO UN GOL ALLA LAZIO! Correa dalla sinistra per Jony, traversone basso a centro area per la deviazione vincente di Lazzari. Ma il pallone era già uscito a fondo campo al momento del cross. Tutto fermo.

MVP

Pau LOPEZ - Il portiere della Roma è la vera sorpresa del derby numero 151. Compie almeno due parate super. Nel primo tempo dice no a una spizzata di Immobile deviando il pallone in corner con la punta delle dita, nel secondo tempo è determinante quando ipnotizza Correa respingendo il suo sinistro da due passi.

Fantacalcio

Promosso

Aleksandar KOLAROV - Il terzino sinistro della Roma è un leader in campo. Sbaglia pochissimo (peccato per l'indecisione in occasione del pareggio della Lazio quando è lui a perdere il pallone) ma si conferma freddo e implacabile dal dischetto.

Bocciato

Stefan RADU - Spesso in ritardo negli interventi e costretto alle maniere forti per fermare le iniziative degli avversari. Visto l'andamento del match il cartellino giallo per lui a un certo punto non è più quotato. E infatti arriva puntualmente.