Lazio-Roma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Lucas Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Juan Jesus, Kolarov; Veretout, Cristante; Florenzi, Zaniolo, Cengiz Under; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Spinazzola, Perotti

Statistiche Opta

La Lazio ha vinto l'ultimo derby contro la Roma in Serie A e non ottiene due successi di fila contro i giallorossi nel massimo campionato dal 2012.

La Lazio ha tenuto la porta inviolata negli ultimi due incroci interni di Serie A contro la Roma: non colleziona tre clean sheet interni di fila dalla fine degli anni '90.

Non era mai successo nella storia della Serie A che il derby di Roma si giocasse entro la 2ª giornata.

La Lazio non vince in casa in Serie A da tre partite (cinque gol fatti, otto subiti) dopo aver vinto quattro delle precedenti cinque (compreso il derby di marzo): non arriva a quattro turni senza successi interni dal gennaio 2016 (serie di cinque).

La Roma è reduce da tre pareggi consecutivi in trasferta in Serie A, non arriva a quattro da dicembre 2015-gennaio 2016.

Solo l’Inter (24) è andata al tiro più volte della Roma (23) nella prima giornata di questo campionato: per i giallorossi nove tiri sono stati nello specchio.

Il fantasista della Lazio Luis Alberto è uno degli unici due giocatori, insieme a Lorenzo Insigne, ad aver fornito due assist nella prima giornata di questo campionato. Dal 2016/17 ad oggi lo spagnolo ha fornito 23 assist vincenti in Serie A, almeno cinque in più di qualsiasi altro giocatore della Lazio.

Ciro Immobile ha realizzato tre delle ultime cinque reti della Lazio nel derby in Serie A contro la Roma, due delle quali su rigore.

Nelle ultime sette partite di campionato l’attaccante della Roma Edin Dzeko ha preso parte a sei reti, grazie a due gol e quattro assist vincenti.

Jordan Veretout ha realizzato tre gol contro la Lazio in Serie A, tutte con la maglia della Fiorentina: la squadra biancoceleste è la vittima preferita del nuovo centrocampista della Roma.