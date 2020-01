Lazio-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Indisponibili: Vavro, Lukaku, Marusic, Correa

Squalificati: Lulic

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Linetty, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Indisponibili: Barreto, Bertolacci, Ferrari, Ramirez, Depaoli

Squalificati:

Statistiche Opta

La Lazio ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette sfide di Serie A contro la Sampdoria (22 totali), parziale in cui ha collezionato sei successi e un pareggio.

La Lazio non perde all'Olimpico contro la Sampdoria in Serie A dal gennaio 2005 (1-2 per i blucerchiati): da allora 10 successi e tre pareggi.

La Lazio potrebbe diventare la quinta squadra nella storia della Serie A a registrare una striscia di più di 10 successi consecutivi dopo Inter, Juventus (quattro volte), Napoli e Roma (due volte).

La Lazio ha trovato il gol in tutte le ultime 23 partite interne di Serie A, realizzando un totale di 54 reti nel parziale (2.3 di media a incontro).

La Sampdoria ha vinto due delle ultime quattro trasferte di Serie A (1N, 1P), tanti successi esterni quanti nelle precedenti 15 gare lontano da casa.

La Lazio ha superato quota 40 reti dopo le prime 18 partite in una stagione di Serie A per la seconda volta nella sua storia (41 quest'anno) - nel 2017/18 le reti erano 43.

Solo Crystal Palace e Celta Vigo (quattro ciascuna) hanno segnato meno gol della Sampdoria (cinque) nei primi tempi nei Top-5 campionati europei in corso - inoltre i blucerchiati sono l'unica formazione a non aver ancora trovato la rete nella prima mezzora di partita in questa Serie A.

La Sampdoria è la vittima preferita di Ciro Immobile in Serie A, nove reti in 12 sfide - l'attaccante della Lazio ha realizzato 20 gol in 18 partite stagionali di campionato, più di quanto abbia fatto la Sampdoria con una gara in più (19 centri in 19 incontri).

L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella potrebbe trovare il gol in due presenze consecutive di Serie A per la prima volta dal maggio 2019 - per lui sette gol contro la Lazio nella competizione, inclusa una rete nell'ultima sfida all'Olimpico.

La Sampdoria è la squadra contro cui il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha preso parte attiva a più reti in Serie A: cinque (tre gol e due assist).