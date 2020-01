Claudio Ranieri non cerca alibi dopo la pesantissima sconfitta rimediata dalla Sampdoria contro la Lazio all'Olimpico: un 1-5 che per i blucerchiati rappresenta una brusca battuta d'arresto dopo lo scoppiettante 5-1 di domenica scorsa a Marassi contro il Brescia. Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore dei doriani bacchetta i suoi giocatori non rinunciando, come al solito, a un pizzico di ironia.

" Ci metto un po' di sale e olio e li mangio vivi. La Lazio ha vinto tutti i contrasti, è stata la nostra peggiore partita. Complimenti a Simone Inzaghi, la Lazio è stata tanta roba. Noi non siamo stati squadra, abbiamo corso ma non è servito. Non cerco scuse. La Lazio è stata forte e compatta, si è divertita. Se è una squadra da scudetto? Ora le riesce tutto, vedremo ad aprile "

"Non avevamo il coltello tra i denti"

" "Tutti saranno delusi e dispiaciuti, avranno voglia di riscatto o almeno me lo auguro. La Samp non è abituata a questa posizione, dobbiamo rimanere con il coltello tra i denti, oggi non lo abbiamo fatto "

"Caprari? Se va via deve arrivare uno più forte"

" Sul mercato leggo e sento tante cose, non do nessun benestare: se dovesse andare via Caprari deve arrivare uno più forte. Io sono contento dei miei quattro attaccanti. Noi abbiamo bisogno di due difensore centrali destri. Non sarà facile, ma sono fiducioso "