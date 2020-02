Un monologo. Una partita senza storia. Impietosa, la Lazio fa un sol boccone della SPAL e vendica con gli interessi l'incredibile ko rimediato al Mazza all'andata. Un 5-1 che rappresenta come meglio non potrebbe lo stato di forma di una squadra assatanata, devastante, capace di riprendere immediatamente la marcia vincente dopo il mezzo passo falso del derby. Protagonista principale, naturalmente, il capocannoniere Ciro Immobile. Attore secondario (ma neppure troppo): Felipe Caicedo. E c'è gloria anche per Bobby Adekanye, al primo gol in A. L'attacco, il secondo più prolifico del campionato dopo quello dell'Atalanta, va che è una meraviglia. Ma, in generale, è tutta la banda Inzaghi a esprimere un calcio luccicante, continuo, da grande squadra. L'Inter, e pure la Juventus, sono avvisate: l'Aquila c'è. E nel recupero col Verona di mercoledì, indipendentemente dal risultato dell'Inter nel posticipo di questa sera a Udine, avrà l'opportunità di mantenersi da sola al secondo posto, a meno due dalla vetta. Il grande sogno può proseguire.

Il tabellino

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu (72' Vavro); Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic (61' Jony); Caicedo (49' Adekanye), Immobile. All. Inzaghi

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Felipe (67' Zukanovic), Bonifazi; Strefezza, Dabo (70' Murgia), Missiroli, Castro (75' Valdifiori), Reca; Floccari, Di Francesco. All. Semplici

Arbitro: Antonio Giua di Olbia

Gol: 3' Immobile (L), 16' Caicedo (L), 29' Immobile (L), 38' Caicedo (L), 58' Adekanye (L), 65' Missiroli (S)

Assist: Lulic (L, 1-0), Lazzari (L, 3-0), Immobile (L, 4-0), Lazzari (L, 5-0)

Ammoniti: Milinkovic-Savic, Di Francesco, Missiroli

Note: -

La cronaca in 10 momenti chiave

3' – GOL DELLA LAZIO. Angolo di Luis Alberto, spizzata di Lulic e sul secondo palo irrompe Immobile, che di controbalzo scarica sotto la traversa la palla dell'immediato 1-0.

16' – GOL DELLA LAZIO. Contropiede di Luis Alberto che allarga per Lazzari, palo colpito dall'ex e tap-in facile facile di Caicedo a porta vuota. Dopo 16 minuti è già 2-0.

27' – Grande occasione per la SPAL: Di Francesco fa sponda in area per Castro, il cui destro piazzato sfiora l'incrocio.

29' – GOL DELLA LAZIO. Lazzari lancia Immobile, che aggira Berisha, "gioca" col portiere della SPAL e alla fine lo supera con un fantastico pallonetto. Tomovic sulla linea salta, ma non ci arriva. 3-0 e doppietta per il capocannoniere della Serie A.

31' – Palo di Di Francesco: tocco di Dabo al limite, velo di Castro e palo pieno dell'ex bolognese davanti a Strakosha.

38' – GOL DELLA LAZIO. Assist al centro del solito Immobile e sinistro vellutato di Caicedo, che piazza la palla sotto l'incrocio. 4-0 e doppietta anche per l'ex City.

L'esultanza di Felipe Caicedo, Lazio-SPAL, Getty ImagesGetty Images

50' – Adekanye viene lanciato davanti alla porta da Luis Alberto, ma spara addosso a Berisha. Era entrato da appena un minuto.

58' – GOL DELLA LAZIO. Lazzari trova una prateria in area e tocca per lo stesso Adekanye, che a porta vuota non può sbagliare. 5-0 e primo gol in A per l'ex Liverpool.

64' – GOL DELLA SPAL. Splendida azione personale di Missiroli, che penetra palla al piede in area e con il sinistro batte Strakosha. Bellissimo gol. 5-1.

87' – Luis Alberto lancia Immobile, sinistro e respinta in angolo a una mano di Berisha. Niente tripletta per l'ex granata.

MVP

Immobile. Semplicemente devastante. Assieme a Caicedo, mette a ferro e fuoco la difesa della SPAL. Il suo secondo gol, poi, è un capolavoro. Sta vivendo una stagione straordinaria.

Fantacalcio

Promosso – Caicedo. Tiene il passo di Immobile con una doppietta, colpisce una traversa anche se in offside e si diverte. L'intesa con il partner d'attacco funziona che è una meraviglia.

Bocciato – Bonifazi. Travolto. In bambola totale. Inizia male, perdendosi Immobile, e non prosegue meglio. Pure nell'azione del gol di Adekanye ha la sua bella dose di colpe. Pomeriggio da incubo.