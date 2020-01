Lazio-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Correa, Lukaku, Cataldi

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Murgia, Reca; Di Francesco, Paloschi. All. Semplici

Squalificati: Petagna, Valoti

Indisponibili: Fares, D'Alessandro

Statistiche Opta

La Lazio ha vinto appena due delle cinque sfide di Serie A giocate contro la SPAL negli anni 2000 (1N, 2P), trovando la sconfitta anche nella gara d’andata di questo campionato - 1-2 al Paolo Mazza lo scorso settembre.

La Lazio è imbattuta da nove incontri casalinghi contro la SPAL in Serie A (4V, 5N); l’unico successo esterno dei ferraresi nel massimo campionato contro i biancocelesti è un 2-1 datato marzo 1957.

La Lazio è imbattuta da 15 incontri di Serie A (12V, 3N), l’ultima volta che ha registrato una serie di 16 gare consecutive senza sconfitte nella competizione è stata nel 2002/03.

10 dei 15 punti della SPAL nella Serie A in corso sono arrivati contro squadre al momento nella metà alta della classifica; tuttavia, la Lazio ha ottenuto ben 28 punti contro formazioni attualmente nella metà bassa, meno solo dell’Inter (29).

La Lazio è la squadra dei maggiori cinque campionati europei in corso che ha subito meno reti nel corso dei secondi tempi (quattro): tuttavia, due di queste sono arrivate proprio nel match d'andata contro la SPAL.

La Lazio (14.8%) e la SPAL (5.4%) sono rispettivamente le squadre con la più alta e la più bassa percentuale realizzativa in questa Serie A.

La SPAL è la squadra meno prolifica nel corso degli ultimi 30 minuti di gioco nella Serie A in corso, avendo messo a segno appena tre reti: la Lazio ne ha realizzate sette volte di più nello stesso periodo di gioco, 21, meno solo dell’Atalanta (23).

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato otto reti in più di tutta la SPAL in questa Serie A (23 v 15) e in generale ha realizzato più gol di 25 squadre nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Dal ritorno della SPAL in Serie A nel 2017/18, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile è il giocatore che segnato più reti contro la squadra ferrarese nella competizione: sette, almeno tre in più di ogni altro.

Dal suo arrivo alla SPAL nel 2018/19, Andrea Petagna - assente per la prima volta in questo campionato - ha segnato il 41% dei gol della squadra ferrarese in Serie A (24 su 59), la percentuale più alta per un giocatore nelle ultime due stagioni nella competizione.