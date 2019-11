Lazio-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marusic

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Walace, De Paul, Larsen; Nestorovski, Okaka. All. Gotti

Squalificati: Jajalo

Indisponibili: Sema

Statistiche Opta

La Lazio ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro l'Udinese, segnando 13 gol nel parziale, 2.2 di media a incontro.

La Lazio ha vinto tutti gli ultimi quattro incontri interni di Serie A contro l'Udinese, con un punteggio complessivo di 8-0.

La Lazio ha vinto tutti gli ultimi cinque match di campionato: solo una volta con Simone Inzaghi alla guida, i biancocelesti hanno infilato sei successi consecutivi in Serie A, tra settembre e ottobre 2017.

La Lazio ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime otto gare di campionato, i biancocelesti non sono mai arrivati a nove nella loro storia in Serie A.

A partire da gennaio 2018, solo l’Huddersfield (38) ha perso più partite dell’Udinese (37) nei cinque maggiori campionati europei.

Era dal 1993/94 (sette gol), che l’Udinese non segnava nove o meno reti dopo le prime 13 gare di un campionato di Serie A - in quell’occasione la formazione friulana retrocesse a fine stagione.

Ciro Immobile della Lazio ha segnato 15 gol in questo campionato: solo quattro italiani avevano collezionato almeno 15 reti prima di dicembre in una singola stagione di Serie A: Borel e Meazza nel 1933, Toni nel 2005 e lo stesso Immobile nel 2017.

Ciro Immobile ha realizzato sei gol in otto sfide di campionato contro l’Udinese; tra le squadre affrontate più di cinque volte in Serie A, quella friulana è con il Sassuolo (10) una delle due contro cui l’attaccante della Lazio non ha mai perso.

Luis Alberto della Lazio ha servito nove assist in questo campionato: da quando la Serie A è tornata a 20 squadre, nessun giocatore è mai andato in doppia cifra di passaggi vincenti prima del cambio dell’anno solare (il più rapido è stato Andrea Cossu il 9 gennaio 2011 nella stagione 2010/11).

Ilija Nestorovski ha segnato nel match più recente di campionato, contro la Sampdoria: l’attaccante dell’Udinese non trova il gol in due partite consecutive di Serie A da febbraio 2017.