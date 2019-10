Inter, il fiato corto può essere un problema a Brescia?

Antonio Conte, al primo vero mezzo passo falso, ha subito sottolineato come la coperta fosse corta. Quello dei nerazzurri non è un problema di titolari – Sensi escluso alla fine a Brescia saranno disponibili tutti i migliori – quanto di un’assenza di alternative. D’Ambrosio, Vecino e Sanchez ad esempio sono fuori; in attacco non c’è un’alternativa se non Politano ed Esposito e qualcuno avrebbe bisogno di tirare un po’ il fiato. A Brescia ha sofferto anche la Juventus ed è sicuramente una trasferta insidiosa, ma c’è da valutare anche un dato: della squadra di Corini si parla infatti un gran bene, ma con 7 punti in 8 giornate le Rondinelle alla fine sono terz’ultime. Hanno raccolto poco oppure il valore alla fine è quello lì? Una domanda dentro la domanda. Il match con l’Inter saprà fare un po’ di chiarezza da entrambi i lati.

Brescia-Inter, la diretta minuto per minuto

Video - Conte: "Sono molto preoccupato, se Esposito diventa la panacea di tutti i mali qualcosa non quadra" 01:54

L’Atalanta a Napoli può alzare ancora l’asticella delle sue ambizioni?

Noi pensiamo di sì. Non si può più valutare la Dea come una sorpresa e 28 gol nelle prime 9 giornate – record nell’epoca dei 3 punti – ormai qualcosa in più di un segnale. In Serie A questa squadra ormai è in grado di fare la differenza e a Napoli, più che altro, si dovrebbe semplicemente parlare di big-match più che esame di maturità. Di questi l’Atalanta ne ha già superati tanti nella passata stagione. La terza forza del campionato dello scorso anno si sta confermando tale anche in questa stagione. Più che altro c’è da capire cosa il Napoli vorrà fare in questa stagione. Il test è più per i partenopei che per la Dea.

Napoli-Atalanta, la diretta minuto per minuto

Video - Gasperini: "Preferisco perdere così che senza vedere mai palla e creare nulla..." 02:03

Che Juventus sarà senza Miralem Pjanic?

Unico realmente imprescindibile fin qui nello scacchiere tattico di Sarri, la Juventus ospita il Genoa senza Miralem Pjanic. Gli esami strumentali hanno scongiurato lesioni, ma sarà curioso vedere come i bianconeri sapranno riadattarsi e soprattutto con chi. Sarri ha indicato Bentancur come il giocatore chiave da questo punto di vista, ma la visione e soprattutto la velocità di esecuzione del giro palla dell’uruguaiano non sono gli stessi del naturale regista bosniaco. Occhio dunque ai bianconeri senza l’uomo chiave della filosofia sarriana: perché tutto si può riadattare, ma i vari Valdiriofi e Jorginho, nel gioco di Sarri, ci sono sempre stati. E senza sarà interessante dare un occhio a come verrà riadattata la cosa.

Juventus-Genoa, la diretta minuto per minuto

Pjanic esulta dopo l'1-0 in Juventus-SPALGetty Images

Fin dove può arrivare questo super Cagliari?

Miglior difesa del campionato con 8 gol subiti, come la Juventus. Una squadra che non perde dal 1° settembre, quando l’Inter espugnò la Sardegna Arena. Da quel momento in poi 7 risultati utili consecutivi. Nell’infrasettimanale il Cagliari di Maran ospita il Bologna e la sensazione è che la striscia vincente possa continuare. Da qui a dicembre tra l’altro gli isolani se la giocano con Atalanta, Fiorentina, Lecce e Sampdoria, tutte partite sulla carta potenzialmente abbordabili. A inizio stagione in tanti avevano indicato il Cagliari come una potenziale sorpresa e l’ottima qualità della rosa lo sta dimostrando. Potrebbero rimanere nelle zone alte ancora per un po’.

Cagliari-Bologna, la diretta minuto per minuto

Nainggolan, Maran - Cagliari-SPAL - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Milan, con la SPAL sarà rivoluzione nell’undici titolare?

La squadra nella posizione più critica, al momento, in questa Serie A. A San Siro arriva la SPAL e Piolo sa che ha un solo risultato a disposizione: vincere. Dopo i ferraresi infatti i rossoneri avranno un trittico terribile con Lazio, Juventus e Napoli che al momento si attestano come minacce serissime alla già povera classifica del Milan. Dunque Pioli dovrà inventarsi qualcosa, anche a livello di 11 titolare: Piatek sarà ancora fuori? Suso sarà ancora titolare? A questo Milan serve una sterzata e serve alla svelta, ma la SPAL non verrà a fare la comparsa: forte del punticino strappato al Napoli la squadra di Semplici in questo momento è un ostacolo comunque tutt’altro che banale per i rossoneri.

Milan-SPAL, la diretta minuto per minuto

Video - Pioli: "Sembra che vincere, pareggiare o perdere non ci cambi nulla e invece cambia tutto" 00:53

GLI ALTRI MATCH DELLA DECIMA GIORNATA DI SERIE A