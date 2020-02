Cristiano Ronaldo alla prova del 9: raggiungerà Trezeguet?

Contro la Fiorentina, nel match in programma domenica alle 12.30 all'Allianz Stadium, Cristiano Ronaldo insegue l'ennesimo record della sua carriera: a segno da 8 partite consecutive in campionato, il portoghese ha l'occasione di eguagliare il record di un altro grande attaccante bianconero, David Trezeguet, che nella stagione 2005-06 andò sempre a segno tra la 9a e la 17a giornata. CR7 ha iniziato la serie alla 14a giornata contro il Sassuolo e, dopo gli emiliani, ha trafitto nell'ordine Lazio, Udinese, Sampdoria, Cagliari, Roma, Parma e Napoli.

Eriksen sarà subito decisivo?

Dopo il debutto nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, Christian Eriksen farà con ogni probabilità il suo esordio anche in Serie A in Udinese-Inter alla Dacia Arena. E quasi certamente lo farà da titolare. Inutile negare che intorno al centrocampista danese, uno degli acquisti più importanti degli ultimi anni nel nostro campionato, ci siano grandi aspettative: Antonio Conte riuscirà a inserirlo nel migliore dei modi nel suo 3-5-2 (o 3-4-1-2)? Dal canto suo Eriksen riuscirà subito a spostare gli equilibri?

Il Milan ingranerà la quarta?

Dopo i successi contro Cagliari, Udinese e Brescia, il Milan di Stefano Pioli insegue la quarta vittoria consecutiva in campionato (la sesta in assoluto se contiamo anche quelle in Coppa Italia contro SPAL e Torino). L'ostacolo sulla strada dei rossoneri non è dei più semplici: a San Siro arriva il Verona di Juric, forse la più grossa sorpresa finora: basti pensare che a dividere le due squadre ci sono solamente 2 punti, un gap inimmaginabile a inizio stagione a questo punto del campionato. In attesa del derby del 9 febbraio, quindi, Ibrahimovic e compagni sono attesi dall'ennesimo esame di maturità: fallirlo significherebbe ridimensionare le (residue) ambizioni europee.

Il Napoli di Gattuso è davvero guarito?

Prima il soffertissimo successo ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, la partita della svolta a livello psicologico. Poi il prestigioso e meritato 2-1 sulla Juventus degli ex Sarri e Higuain che ha ridato entusiasmo a una città intera dopo una prima parte di stagione all'insegna delle delusioni. Due indizi, però, non fanno una prova e per capire se il Napoli di Gattuso possa considerarsi definitivamente guarito bisognerà attendere il Monday Night che vedrà gli azzurri di scena a Marassi contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Un tecnico che, con il suo 4-4-2 ordinato, quando si tratta di imbrigliare la manovra avversaria non è secondo a nessuno. Vincere contro i blucerchiati significherebbe centrare il terzo successo di fila, un'impresa che al Napoli non riesce da settembre. E significherebbe guardare la classifica da un'altra prospettiva.

È davvero l'ultima spiaggia per Mazzarri?

Walter Mazzarri sta attraversando il suo momento più duro da quando siede sulla panchina del Torino, squadra che ha condotto la scorsa stagione a una brillante qualificazione in Europa League. La storica batosta contro l'Atalanta (uno 0-7 che fa ancora male) e la sconfitta contro il Milan ai quarti di finale di Coppa Italia hanno fatto traballare non poco la panchina del tecnico livornese che ora è aggrappato alla insidiosa trasferta di Lecce, un campo dove né Juventus né Inter sono riuscite a fare bottino pieno. Sarà fondamentale capire se i giocatori seguono ancora il loro allenatore: servono una scossa e 3 punti, altrimenti la decisione del presidente Cairo sarà inevitabile.

