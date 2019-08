Le 5 trattative che vi siete persi oggi (02/08)

Inter, il tesoretto delle seconde linee per arrivare subito a Dzeko

Beppe Marotta vuole regalare subito ad Antonio Conte almeno un top player d'attacco. Il nome più spendibile, in questo senso, è quello di Edin Dzeko, per la quale la Roma chiede 20 milioni, a fronte dei 12 fin qui offerti dall'Inter. Le strategie del club meneghino sarebbero le seguenti: inserire nella trattativa coi giallorossi l'attaccante classe 2001 Edoardo Vergani (che piace molto alla Roma), in più cedere nella Championship inglese Facundo Colidio (classe 2000, al Leeds - appetito però anche in Premier dal Newcastle) e George Puscas (al Birmingham CIty), per ottenere il tesoretto necessario a chiudere l'offerta per il bosniaco. Lo riferisce Sportmediaset.

La nostra opinione: buona idea, quella di creare n tesoretto sulla "quantità" dei giocatori non indispensabili ala causa di Antonio Conte, che va necessariamente "tenuto buono" con un colpo immediato.

Perugia-Roma, amichevoli estive 2019 - Edin Dzeko (Roma) (Getty Images)Getty Images

Cagliari, c'è anche Ounas

Secondo il quotidiano Il Mattino, l'attaccante esterno del Napoli Adam Ounas, grande protagonista in Coppa d'Africa con l'Algeria (trionfatrice del torneo) può partire solo con la formula del prestito secco. Una soluzione che calzerebbe a pennello per il Cagliari, club favorito per aggiudicarsi il giocatore classe 1996.

La nostra opinione: non c'è che dire, sta proprio nascendo un grandissimo Cagliari! Oltre alla permanenza di Leonardo Pavoletti, gli arrivi di Marko Rog, Radja Nainggolan e Nahitan Nandez (gli ultimi due pronti a essere ufficializzati), ecco anche Ounas per dare imprevedibilità al reparto offensivo di mister Rolando Maran. Nella stagione del 50ennale dallo scudetto di Gigi Riva e compagni, il club sardo può tornare a sognare l'Europa.

Adam Ounas esulta dopo il gol segnato in Napoli-Sassuolo 2018Getty Images

Il mediano italo-tedesco Demme per la Fiorentina

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sarebbe a buon punto per chiudere col Lipsia il mediano italo-tedesco, classe 1991, Diego Demme. Il club teutonico aveva inizialmente valutato il giocatore 16 milioni ma, a quanto pare, al club viola possono esserne sufficienti 11-12.

La nostra opinione: centrocampista multiuso, dotato di corsa, grinta e buona visione di gioco. Può essere una bella scoperta nella nostra Serie A. Si preparino, soprattutto, gli appassionati del fantacalcio...

Diego Demme, RB Lipsia 2019-2020 (Getty Images)Getty Images

L'ex Catania e Chievo Izco alla Juve Stabia

L'ex Catania, Chievo e Cosenza Mariano Izco è ufficialmente un giocatore della Juve Stabia, in Serie B. Il centrocampista argentino classe 1983 è stato annunciato dalle "Vespe" attraverso l'account Twitter gialloblù.

La nostra opinione: dopo una deludente stagione in quel di Cosenza, l'argentino è pronto a rimettersi in pista e porsi come uomo di esperienza nello scacchiere campano, neopromosso in Serie B. Decisamente un'ottima operazione.

Torino: ancora un prestito per Boyé, che va al Reading

Altro prestito (dopo quelli al Celta Vigo e all'Aek Atene) per Lucas Boyé.L'attaccante esterno argentino, nella stagione 2019-2020, giocherà con la maglia del Reading, in Championship (seconda serie inglese).

La nostra opinione: la seconda serie inglese è un'altra cosa rispetto alla Liga spagnola di medio-basso livello e alla Grecia... Per Boyé è giunto il momento di deporre il fioretto e di incominciare a usare la "sciabola".