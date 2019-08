Le 5 trattative che vi siete persi oggi (07/08)

Occhio Milan: anche il Valencia su Correa

Secondo il portale 'Plaza Deportiva', c'è anche il Valencia sulle tracce di Angel Correa, attaccante argentino dell'Atletico Madrid da tempo nelle mire del Milan. Diversamente dai rossoneri, gli spagnoli sarebbero in grado di arrivare ai 50 milioni di euro richiesti dai Colchoneros.

La nostra opinione. L'operazione Correa per il Milan non è così semplice come si era dedotto in un primo momento. L'accordo non è mai stato raggiunto e, anzi, ora i rossoneri rischiano di essere addirittura superati. Dopo tutti gli sforzi profusi, sarebbe una beffa totale.

Angel CorreaGetty Images

Schick rifiuta il Newcastle: vuole il Borussia Dortmund

Patrik Schick, da tempo inserito nella lista dei cedibili, ha rifiutato una destinazione propostagli dalla Roma: il Newcastle. L'attaccante ceco, secondo 'Sky', vuole trasferirsi al Borussia Dortmund, altro club che da tempo sta provando a strapparlo ai giallorossi.

La nostra opinione. Solo una cosa sembra essere praticamente certa: Schick non rimarrà alla Roma ancora per molto. Deludente nei suoi due anni giallorossi al netto di qualche sprazzo di classe, l'ex doriano ha bisogno di cambiare aria per provare a rinascere. La Bundesliga, con il suo calcio aperto, potrebbe essere la destinazione ideale.

Patrik Schick - AS RomGetty Images

Karsdorp torna al Feyenoord in prestito

Rick Karsdorp lascia la Roma dopo due stagioni e torna in prestito annuale al Feyenoord, ovvero la formazione da cui era arrivato in Italia nell'estate del 2017. Lo ha comunicato il club giallorosso. Il terzino olandese aveva effettuato le visite mediche nella giornata odierna.

La nostra opinione. Ci si aspettava parecchio da Karsdorp, ma il gravissimo infortunio rimediato nella sua prima annata ne ha inevitabilmente condizionato il rendimento in giallorosso. Senza spazio con i vari Florenzi, Santon e Spinazzola, l'olandese ha compiuto la scelta migliore: tornare a casa, seppur in prestito.

Pulgar in arrivo alla Fiorentina per 12 milioni

Erick Pulgar sta per lasciare il Bologna e approdare alla Fiorentina: il club gigliato, alla ricerca di un altro centrocampista dopo aver riportato a Firenze Milan Badelj, è pronto a pagare i 12 milioni della clausola rescissoria del cileno. Il quinto acquisto estivo per Montella, dopo Terzic, Lirola, Boateng e lo stesso croato, è in arrivo.

La nostra opinione. Bella sensazione della seconda parte di campionato, coincisa con la favolosa rimonta salvezza del Bologna guidato da Mihajlovic, e buon protagonista anche in Copa America con il Cile, Pulgar non ha mai nascosto di desiderare un'altra avventura. E la Fiorentina, a meno di sorprese, l'accontenterà. Meritatamente.

Pulgar - Bologna-Chievo - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Manchester United, 88 milioni per Iñaki Williams

Proprio nel giorno in cui si accorda con l'Inter per la cessione di Romelu Lukaku, il Manchester United apparecchia in extremis un acquisto costosissimo: secondo 'El Chiringuito', i Red Devils hanno deciso di pagare la clausola rescissoria di 88 milioni di Iñaki Williams, talento offensivo dell'Athletic Bilbao.

La nostra opinione. Iñaki Williams ha caratteristiche diverse da quelle di Lukaku, nonostante nelle ultime stagioni si sia sempre più trasformato da esterno ad attaccante puro. Tralasciando il fattore economico, il dubbio è soprattutto questo. In ogni caso, lo United sta per assicurarsi un elemento di talento non puro, bensì purissimo.