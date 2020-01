Le 5 trattative che vi siete persi oggi (10/01)

Suso-Ünder: Milan e Roma pensano allo scambio

Secondo l'edizione odierna di 'Repubblica', Milan e Roma pensano a un clamoroso scambio: Suso nella Capitale, Cengiz Ünder in rossonero. Sull'esterno spagnolo c'è anche la Sampdoria, che vorrebbe averlo in prestito. Per rimpiazzarlo, come si sa, anche il nerazzurro Politano è in lizza.

La nostra opinione. Due giocatori che stanno vivendo un momento complicato nelle rispettive squadre. Uno dei quali, Suso, ormai inviso alla propria tifoseria. Lo scambio, insomma, potrebbe fare il gioco di tutti: dello spagnolo, di Ünder, del Milan e della Roma. Fermo restando che, in caso di cambio di modulo da parte di Pioli, l'arrivo del turco sarebbe poco comprensibile.

Cengiz Under - Roma-Genoa Serie A 2019-20LaPresse

La Roma pensa a Ciccio Caputo

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', c'è anche Ciccio Caputo nella lista degli attaccanti accostati alla Roma. I giallorossi stanno cercando un vice-Dzeko al posto di Kalinic, che dopo una prima parte di stagione senza squilli potrebbe fare immediatamente ritorno all'Atletico Madrid.

La nostra opinione. Caputo è approdato tardi al grande calcio, militando per quasi tutta la propria carriera in Serie B. Ha l'istinto del gol e ha dimostrato di poter stare senza problemi anche ai massimi livelli. La Roma, però, potrebbe rappresentare un salto troppo grande anche per lui.

Ciccio Caputo, Sassuolo-BolognaGetty Images

Milan, c'è l'offerta per Petagna

Non solo Kjaer, preso in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia: secondo 'Sportmediaset', il Milan ci sta provando seriamente anche per Andrea Petagna. I rossoneri hanno già fatto pervenire la propria offerta alla SPAL: 3 milioni per il prestito più altri 12 per l'obbligo di riscatto. I ferraresi vogliono 20 milioni.

La nostra opinione. Petagna rimpiazzerebbe Piatek, sempre meno funzionale al quadro rossonero dopo l'arrivo di Ibrahimovic e in crisi nera da inizio campionato. Ma, così come Kjaer, non scalderebbe certo i cuori dei sostenitori del Milan. Per tornare ad alti livelli, insomma, serve ben altro.

Petagna - Torino-SPAL - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

El Kaddouri può tornare in A: c'è il Lecce

Secondo 'Sky', il Lecce sta lavorando per riportare in Serie A Omar El Kaddouri. L'ex centrocampista di Torino e Napoli, che attualmente milita in Grecia con il PAOK Salonicco, viene considerato dal club salentino l'alternativa a Riccardo Saponara.

La nostra opinione. La prima scelta del Lecce rimane Saponara, che nonostante gli screzi di qualche mese fa ha grandissime chances di vestire il giallorosso nella seconda parte dell'annata. Ma El Kaddouri costituirebbe un ripiego solo per modo di dire, come già dimostrato ai tempi delle sue precedenti esperienze in Serie A.

Omar El Kaddouri con la maglia del PAOK Salonicco 2018-2019 (Imago)Imago

Bruno Fernandes, c'è il Manchester United

Bruno Fernandes è nuovamente vicino al Manchester United, che lo aveva insistentemente trattato anche la scorsa estate. Secondo 'A Bola' e 'O Jogo' è calda la tratativa tra lo Sporting e i Red Devils. La carriera dell'ex trequartista di Sampdoria e Udinese potrebbe dunque proseguire in Premier League.

La nostra opinione. Nonostante abbia recentemente rinnovato con lo Sporting, Bruno Fernandes è destinato a lasciare il Portogallo. O in questa finestra di mercato, o al massimo nella prossima. Valorizzatissimo e cercato da mezza Europa, l'ex doriano salirà ben presto sul treno per la gloria.