Le 5 trattative che vi siete persi oggi (15/08)

Allan, offerta dell'Atletico rispedita al mittente

Secondo 'Tuttosport', l'Atletico Madrid ci ha provato in maniera pesante con il Napoli per Allan, offrendo 55 milioni di euro. Una proposta rispedita però al mittente da De Laurentiis, che ha chiuso la porta agli spagnoli così come aveva fatto a gennaio con il PSG.

La nostra opinione. 55 milioni non sono una cifra banale: respingendola, il Napoli dimostra ancora una volta che nel caso di Allan ha intenzione di privilegiare l'aspetto tecnico rispetto a quello economico. Le grandi squadre si costruiscono così.

Allan con la maglia del NapoliGetty Images

João Mario tra Sporting e Siviglia

Altre due formazioni straniere stanno pensando a João Mario: secondo 'A Bola' lo Sporting vorrebbe riportare a casa il centrocampista portoghese, per il quale, secondo 'Libero', è in atto anche un tentativo da parte del Siviglia, che ha proposto all'Inter un prestito con diritto di riscatto. In corsa anche il Galatasaray.

La nostra opinione. Nella scorsa stagione João Mario è rimasto all'Inter nonostante l'ostraciscmo del tifo, ma è arduo pensare che il portoghese possa essere confermato anche per il prossimo campionato. Uno dei primi nomi in uscita è proprio lui.

Joao Mario in allenamento ad Appiano GentileGetty Images

La Serie A richiama Kalinic: in 4 sul croato

Secondo il 'Messaggero', 4 formazioni di Serie A stanno pensando a Nikola Kalinic, destinato a lasciare l'Atletico Madrid: si tratta dell'Atalanta, del Bologna, della Fiorentina e della Sampdoria. L'attaccante croato è stato accostato anche alla Roma come possibile erede di Dzeko.

La nostra opinione. Potrà anche avere deluso al Milan, potrà anche aver trovato poco spazio all'Atletico Madrid, ma se messo nelle migliori condizioni Kalinic resta un attaccante di tutto rispetto. E alla Fiorentina, prima del trasferimento a Milano, lo aveva dimostrato pienamente. Un ritorno in A potrebbe fare bene a lui e, di conseguenza, al club deciso a riportarlo in Italia.

Nikola KalinicGetty Images

Parma sullo svincolato Fabio Coentrão

Secondo 'Sky', il Parma sta pensando allo svincolato Fabio Coentrão. L'ultima maglia vestita dal trentunenne esterno sinistro, che in passato ha militato anche nel Real Madrid, è quella del Rio Ave, dove ha militato negli ultimi 12 mesi.

La nostra opinione. Scommessa valida pensando a quel che Fabio Coentrão, ex madridista ed ex nazionale portoghese, ha fatto nella propria carriera. Meno se si valuta il curriculum recente del mancino, senza squadra ormai da un mese e mezzo. La presenza del connazionale Bruno Alves, capace di diventare un pilastro in età avanzata, potrebbe però fungere da esempio.

Coentrao Rio AveGetty Images

Sassuolo, vicino l'arrivo di Mammana

Il Sassuolo può chiudere con lo Zenit per l'arrivo di Emanuel Mammana. Il ventitreenne centrale argentino dovrebbe sbarcare in Emilia in prestito con diritto di riscatto a favore del club neroverde: operazione da 10-11 milioni di euro complessivi.

La nostra opinione. Sassuolo sempre più internazionale e con il mirino sempre più puntato sui giovani talenti: già preso Toljan dal Borussia Dortmund, ora vuole puntare su Mammana. L'ennesimo segnale che, dopo essersi stabilizzato in Serie A, il club neroverde ha tutta l'intenzione di crescere ancora.