Le 5 trattative che vi siete persi oggi (17/01)

Emre Can, irrompe il Milan

Da Torino a Milano. Secondo 'Sportmediaset', il Milan sta pensando seriamente allo juventino Emre Can, che potrebbe dunque ripercorrere la strada di Bonucci e Higuain. Il centrocampista tedesco, escluso dalla lista Champions a inizio stagione e lasciato in panchina anche in Coppa Italia contro l'Udinese, sarebbe cosciente e lusingato dall'interesse rossonero.

La nostra opinione. Esubero di lusso alla Juventus, dove mai è riuscito ad adattarsi alle richieste tattiche di Sarri, Emre Can farebbe comodo a qualsiasi altra squadra europea. Per la sua adattabilità, per la sua esperienza. E ovviamente farebbe comodo al Milan, che sta provando lentamente a cambiare faccia a gennaio. Occhio alla possibile sorpresa last minute.

Emre Can von Juventus TurinGetty Images

Suso, non c'è solo la Roma: contatti col Valencia

Lo scambio mancato tra Politano e Spinazzola obbliga la Roma a pensare a un'alternativa per l'out destro d'attacco. E tra i papabili c'è Suso, già cercato in passato. Attenzione, però, anche alla strada che porta in Liga: secondo 'Radio Marca' il mancino piace al Valencia, che ha già avviato i contatti con il Milan per provare ad acquistarlo a gennaio.

La nostra opinione. Una cosa è certa: Suso ha bisogno di cambiare aria. Il rapporto con il tifo milanista si è deteriorato da tempo ed è difficile pensare che lo strappo si possa ricucire a breve. L'aria di casa, in questo senso, potrebbe fargli piuttosto bene.

La SPAL ci prova per Esposito

Sebastiano Esposito è nel mirino della SPAL. I ferraresi sono notoriamente alla ricerca di un nuovo attaccante e stanno seriamente pensando anche al gioiello dell'Inter, che arriverebbe a Ferrara con la formula del prestito fino alla conclusione del campionato.

La nostra opinione. L'accendiamo. Nonostante le riserve sulle difficili condizioni che Esposito troverebbe nel fanalino di coda del campionato, alla SPAL il talento nerazzurro avrebbe finalmente l'occasione di esprimersi con continuità. Cosa che, in un attacco che ha ritrovato Sanchez e che si prepara ad accogliere anche Giroud, non potrebbe fare.

Esposito - Inter-Genoa - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Quintero può tornare in A: c'è il Genoa

Ricordate Juan Fernando Quintero? Al Pescara qualche stagione fa e oggi al River Plate, dove nel 2018 ha conquistato la Libertadores. Il Genoa, secondo 'Sky', sta provando a riportarlo in Serie A e ha già proposto agli argentini un prestito con diritto di riscatto.

La nostra opinione. I dubbi riguardano un gravissimo infortunio a un ginocchio (rottura del crociato) rimediato da Quintero qualche mese fa. Dubbi leciti, e non indifferenti, che macchiano il giudizio più che positivo che l'ex pescarese si è ricostruito in Argentina dopo essere passato una prima volta per la Serie A.

Juan QuinteroGetty Images

Bruno Fernandes sempre più vicino allo United

Stavolta, probabilmente, ci siamo davvero: Bruno Fernandes sta per lasciare lo Sporting e approdare al Manchester United. I Red Devils sono pronti a chiudere per l'ex trequartista di Novara, Udinese e Sampdoria, pronto a trasferirsi in cambio di 70 milioni di euro circa (50 di parte fissa, più altri 20 di bonus).

La nostra opinione. Buon giocatore, questo è scontato. Ottimo, anzi. Ma la sensazione è che, con i prezzi del calciomercato moderno, si sia definitivamente perso la testa. Buon per lo Sporting, che ricaverà il massimo da un'asta cominciata la scorsa estate, e buon per l'ex doriano, che finalmente coronerà il sogno di giocare in Premier League.