Le 5 trattative che vi siete persi oggi (2/01)

Piatek-Perotti, scambio complesso

L'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' ha lanciato l'ipotesi di uno scambio tra Roma e Milan: Diego Perotti in rossonero, Krzysztof Piatek in giallorosso. Una doppia operazione che, però, si presenta complessa. Piatek, comunque, piace alla Roma anche nell'ottica di un possibile affare estivo.

Secondo noi. Ribadito che lo scambio è altamente complicato, Perotti sarebbe tecnicamente ottimo e tatticamente funzionale per il Milan. Altroché. Diverso è il discorso di Piatek, reduce da mesi da incubo. Il polacco andrebbe a ricoprire il ruolo di riserva di Dzeko, abbassando ulteriormente una fiducia già sotto i tacchi. Non il massimo della vita.

Perotti a segno in Roma-WolfsbergerGetty Images

Inter, offerta per l'argentino Acuña

Secondo 'A Bola', una delle alternative per il centrocampo dell'Inter è Marcos Acuña, argentino dello Sporting. I nerazzurri sono destinati a tornare alla carica per lui la prossima settimana, dopo aver visto respinta una prima offerta.

Secondo noi. Acuña non è Vidal, e su questo siamo tutti d'accordo. Il peso specifico non è lo stesso e l'esperienza internazionale neppure, nonostante si parli di un calciatore che in estate ha disputato la Copa America con l'Argentina. Elemento utile che, però, non placherebbe la voglia di rinforzi di Conte e della tifoseria.

Marcos Acuna, Sporting CPGetty Images

Atalanta, spunta Ricardo Rodriguez

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', in Italia non c'è solo il Napoli su Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero, divenuto riserva di Theo Hernandez, piace anche all'Atalanta e sarebbe intrigato dall'ipotesi di approdare a Bergamo.

Secondo noi. Per Rodriguez sembra davvero giunto il momento di cambiare aria. A gennaio o, al massimo, al termine della stagione. Sempre meno apprezzato al Milan, l'ex Wolfsburg potrebbe ricostruirsi una carriera a Bergamo. Anche se, nelle gerarchie di Gasperini, partirebbe probabilmente alle spalle della freccia Gosens, strepitoso nelle ultime settimane.

Ricardo RodriguezLaPresse

Il Napoli ci prova per Koutris

Il Napoli ha messo gli occhi su Leonardo Koutris, terzino sinistro dell'Olympiacos. L'agente del giocatore, Nikos Klitsidis, ha confermato l'interesse azzurro a 'Kiss Kiss Napoli': "Grande squadra e grande tifoseria. Vedremo cosa accadrà”.

Secondo noi. L'arrivo di Koutris sarà possibile soltanto in caso di partenza del pari ruolo Ghoulam, sempre più fuori dal progetto del Napoli. Siamo certi che, condizioni fisiche precarie dell'algerino a parte, la "staffetta” faccia il gioco degli azzurri?

Osvaldo torna in pista: ha firmato col Banfield

Il Banfield, formazione della massima serie argentina, ha annunciato di aver messo sotto contratto Pablo Daniel Osvaldo. L'ex attaccante tra le altre di Roma, Juventus e Inter si era ritirato dal calcio nel 2016 per entrare a far parte di una rock band. Ha firmato per un anno.

Secondo noi. Genio e sregolatezza. Come e più di Mario Balotelli. Questo è ed è sempre stato Osvaldo, che a un talento non di poco conto ha abbinato uno stile di vita poco adatto a un calciatore professionista. Un'incognita bella e buona per il Banfield, che ha comunque deciso di dargli fiducia.