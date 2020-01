Le 5 trattative che vi siete persi oggi (20/01)

Su Vecino c'è anche il Manchester United

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', non ci sono soltanto Siviglia e Tottenham su Matias Vecino: interessato al centrocampista uruguaiano è anche il Manchester United. Un'eventuale partenza dell'ex viola potrebbe aprire le porte a un altro arrivo a centrocampo oltre a quello di Eriksen, anche se arrivare a Vidal è molto complicato.

La nostra opinione. Il rapporto con Conte non sembra essere dei migliori e solo gli infortuni di Sensi e Barella, titolarissimi nel ruolo di mezzali, hanno consentito a Vecino di racimolare un buon minutaggio. La partenza già a gennaio dell'uruguaiano, dunque, non può essere esclusa. Tanto più che, come detto, le formazioni interessate non mancano.

Vecino - Inter-Verona - Serie A 2019/2020

Pjaca dalla Juventus al Cagliari

Juventus e Cagliari stanno chiudendo per il trasferimento in Sardegna di Marko Pjaca. L'accordo tra i due club per il prestito ci sarebbe già: mancherebbe soltanto l'approvazione definitiva da parte dell'attaccante croato, che nella prima parte di stagione, dopo le esperienze alla Fiorentina e al Genoa, non è mai sceso in campo.

La nostra opinione. Pjaca ha bisogno di giocare, e su questo non ci sono dubbi. Ma riuscirà a farlo in una formazione in cui i titolari in attacco, ovvero Nainggolan, João Pedro e Simeone, sono pressoché insostituibili? Qui il punto interrogativo rimane. Anche se avere un'opzione in più di qualità, per una formazione in debito d'ossigeno come quella sarda, non è mai una cattiva idea.

Croatia winger Marko Pjaca

Lazaro, c'è anche il Lipsia

Non c'è solo il Newcaste su Valentino Lazaro, il cui agente sabato ha assistito alla vittoria in extremis sul Chelsea dalle tribune del St. James' Park: secondo Alfredo Pedullà, anche il Lipsia si è inserito nella corsa all'esterno austriaco dell'Inter. I Magpies rimangono comunque in vantaggio.

La nostra opinione. Che sia al Lipsia o al Newcastle, ormai è certo che Lazaro lascerà l'Inter in prestito. Ancora troppa roba la maglia dell'Inter per un esterno di talento, futuribile, ma non ancora pronto. Se ne riparlerà nei prossimi anni.

Valentino Lazaro

La Sampdoria chiede Masiello all'Atalanta

Alla ricerca di un difensore centrale, la Sampdoria spera sempre di riportare a Genova il napoletano Lorenzo Tonelli. Ma è una trattativa che va per le lunghe. E così i blucerchiati, come rivelato da 'Sky', hanno intenzione di cautelarsi: chiesto all'Atalanta Andrea Masiello, che nella propria carriera ha militato anche nel Genoa.

La nostra opinione. Buon tentativo della Sampdoria, che con Masiello si assicurerebbe un difensore esperto e capace di fronteggiare situazioni delicate. Dubbio tattico: terzo a sinistra nell'Atalanta, l'ex barese riuscirebbe ad adattarsi alla retroguardia a quattro di Ranieri?

Andrea Masiello - Shakhtar Donetsk-Atalanta Champions League 2019-20

Matri in B? C'è il Pescara

Dopo il Monza, un'altra formazione di categoria inferiore chiede Alessandro Matri al Brescia: secondo 'Sky' si tratta del Pescara, che vuole portare a casa almeno un attaccante e che, oltre al perugino Melchiorri, ha messo nel mirino proprio l'ex centravanti di Juventus e Milan.

La nostra opinione. A 35 anni, Matri ha ormai dato il meglio di sé in Serie A. Dove, ormai, è diventato una riserva di lusso e poco più. In B, invece, l'ex bianconero potrebbe ancora dire la sua. Il Pescara ci spera.