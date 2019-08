Le 5 trattative che vi siete persi oggi (23/08)

André Silva, lo Sporting entra in corsa

André Silva resta in uscita dal Milan dopo il mancato trasferimento al Monaco e le pretendenti non mancano: l'ultima, secondo 'Sky', è lo Sporting. Il portoghese tornerebbe dunque a giocare in patria dopo aver incantato col Porto. Al momento, comunque, ai rossoneri non è giunta alcuna propsta formale.

La nostra opinione. A meno di sorprese, André Silva lascerà il Milan entro una decina di giorni e al suo posto arriverà un altro elemento più adatto di lui a far coppia con Piatek. Come Angel Correa, il primo obiettivo rossonero. I giorni però passano e ancora non si è sbloccato nulla: urge accelerare i tempi.

André Silva ai tempi del MilanGetty Images

Il Sassuolo vuole riportare Giovinco in A

Tentativo a sorpresa del Sassuolo, che ha intenzione di riportare in Serie A Sebastian Giovinco, attualmente all'Al-Hilal. Gli emiliani hanno contattato il club saudita per un possibile prestito, ma l'operazione è considerata complicata. Intanto, oggi l'ex juventino è andato a segno su punizione nel match di campionato vinto per 4-2 contro l'Abha.

La nostra opinione. Perso il treno del calcio d'altissimo livello dopo l'addio alla Juventus, Giovinco ritroverebbe la Serie A anche nell'ottica di un possibile ritorno in nazionale. Difficile, ma non impossibile. Per il Sassuolo, invece, si tratterebbe di un gran colpo di mercato.

Roma, il padre di Mustafi: "Forse è meglio lasciare l'Arsenal"

Kujtim Mustafi, padre di Shkodran, ha parlato a 'Sky Deutschland': "Mio figlio si è trovato bene all'Arsenal e ha altri due anni di contratto, ma forse la cosa migliore per lui e per il club è separarsi".

La nostra opinione. Negli ultimi tempi il nome di Mustafi è stato spesso accostato alla Roma, alla ricerca di un altro difensore centrale dopo aver preso Mancini e Mert Cetin. Il favorito, come si sa, è lo juventino Daniele Rugani. Ma l'ex doriano potrebbe tornare in corsa a sorpresa in caso di fumata nera.

Falcao, niente Galatasaray: spunta il Valencia

Secondo 'AS', Radamel Falcao non vestirà la maglia del Galatasaray, con il quale stava trattando ormai da qualche settimana. Il centravanti colombiano del Monaco potrebbe ora approdare in Spagna per giocare nel Valencia.

La nostra opinione. Potrà anche avere 33 anni, potrà anche non essere lo straripante Falcao di un tempo, ma i numeri non mentono: il colombiano ha segnato 21, 18 e 15 gol nelle sue ultime tre stagioni al Monaco, di ritorno dal doppio deludente prestito al Manchester United e al Chelsea. I monegaschi sono intenzionati a lasciarlo partire: chi lo prenderà farà ancora un affare.

Radamel FalcaoGetty Images

No di Simeone: la Dinamo Mosca va su Okaka

Secondo 'Sky', Giovanni Simeone non ha accettato di lasciare la Fiorentina per trasferirsi alla Dinamo Mosca. Il Cholito dovrebbe rimanere in A, ma non a Firenze. Mentre i russihanno virato le proprie attenzioni su Stefano Okaka, tornato al Watford dopo il prestito all'Udinese.

La nostra opinione. L'addio alla Fiorentina di Simeone, superato pure dal giovane talento Vlahovic nelle gerarchie di Montella, appare scontato dopo la scorsa deludente stagione. Ma, evidentemente, l'argentino non andrà a Mosca. Okaka, centravanti poco reclamizzato ma utile, può essere una buona soluzione per i russi.