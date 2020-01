Le 5 trattative che vi siete persi oggi (24/01)

Bonifazi, ufficiale il passaggio dal Torino alla Spal

Ritorno a Ferrara per Kevin Bonifazi. E’ di oggi l’ufficialità: il Torino ha ceduto il difensore alla SPAL con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. “Siamo molto contenti per il suo ritorno, lo volevamo già riportare a Ferrara ma non ci siamo riusciti. La società ha fatto un grande sforzo” le parole di Leonardo Semplici in conferenza stampa.

La nostra opinione: Bonifazi torna nella squadra in cui è riuscito a esprimersi al meglio. L’operazione sembra accontentare tutti: in primis il giocatore, poi le due società. Per il Torino si tratta di una cessione dalle cifre importanti, per la SPAL di un rinforzo che può rivelarsi utile per la lotta salvezza. Ma che dovrà dimostrare di valere i 12 milioni di euro.

L'agente di Hysaj attacca il Napoli: "O il rinnovo o a giugno va via"

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, non le ha mandate a dire al Napoli in un intervento a “Radio Kiss Kiss”: “O il Napoli gli rinnova il contratto o in estate andrà via. Non siamo disponibili ad aspettare a vita. Nella vita ci vuole rispetto per le persone, per i calciatori che hanno dato tanto. Non siamo disposti ad aspettare a vita le volontà del Napoli. Potremmo scegliere di non rinnovare più e andare via in estate. I rinnovi o li fai o non li fai. Se sono così lunghi e logoranti diventano un male".

La nostra opinione: Solo 9 presenze e 533 minuti in campo in questa stagione per Elseid Hysaj. Difficile pensare a una proposta di rinnovo da parte del Napoli, soprattutto pensando alla rifondazione che con ogni probabilità stravolgerà la rosa partenopea in estate. Ma in un momento delicato come questo, era neccessaria un’uscita di questo genere?

Dani Olmo, annuncio con il Lipsia a un passo: completate le visite mediche

Dopo l’accordo trovato ieri tra Lipsia e Dinamo Zagabria per il passaggio in Germania di Dani Olmo, nella giornata di oggi il fantasista spagnolo si è recato nella città tedesca per svolgere le visite mediche. Il classe '98 è pronto a trasferirsi al Lipsia per una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro: l’ufficialità è attesa a momenti.

La nostra opinione: Dopo 18 giornate di Bundesliga, il Lipsia guida le classifica a +4 sul Bayern Monaco. L’acquisto di Dani Olmo, uno degli astri nascenti del calcio europeo, è un chiaro messaggio ai naviganti: la squadra di Nagelsmann ha intenzione di fare davvero sul serio. Anche il Tottenham di José Mourinho, avversario del Lipsia negli ottavi di finale di Champions League, è avvertito.

Affare sull'asse Udinese-Watford: Zeegelaar torna in Friuli

L’Udinese ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Marvin Zeegelaar dal Watford. L’esterno sinistro torna in Friuli dopo il prestito da gennaio a giugno della scorsa stagione e si lega al club bianconero fino al giugno 2022. Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell'Udinese, ha commentato il nuovo acquisto: "Quello di Marvin è un ritorno graditissimo di un giocatore che sarà prezioso per noi".

La nostra opinione: L’Udinese era a caccia di un vice Sema sulla corsia di sinistra e ha portato a casa un giocatore che conosce l’ambiente e la nostra Serie A. Un usato sicuro per mister Gotti, che però non ha mai visto il campo in questa stagione: riuscirà a rendersi utile alla causa? Qualche dubbio, in questo senso, sorge sponteneo.

Arsenal, no al ritorno di Ceballos al Real Madrid

L'Arsenal ha detto no all'ipotesi di un ritorno anticipato di Dani Ceballos al Real Madrid. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, i Gunners si sono opposti alla richieste del giocatore di tornare con sei mesi di anticipo a vestire la Camiseta Blanca, nonostante il giocatore sia stato un oggetto misterioso fino a questo momento. Complici, da ricordare, anche i problemi fisici. In conferenza stampa, Arteta ha parlato della situazione dello spagnolo: "Ci ho parlato, perché quando sono arrivato Ceballos era a Madrid per curarsi. L’ho visto poco perché si allena con noi da una decina di giorni dopo il ritorno. Deve continuare ad allenarsi per tornare in forma. Dopodiché sarò io a scegliere i migliori per andare in campo. Ho sentito i rumors però non ho nulla da commentare”

La nostra opinione: l'Arsenal ha davvero intenzione di puntare su Ceballos? Allora fa bene a impedire un suo ritorno a Madrid e a usufruire del prestito fino a giugno. I Gunners, se si impongono a un suo ritorno da Florentino Perez, hanno il dovere di recuperare un talento assoluto del calcio europeo. Anche se il confuso contesto dell'Arsenal non sembra il luogo adatto per un giovane talento che deve definitivamente sbocciare.