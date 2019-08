Le 5 trattative che vi siete persi oggi (26/08)

Il Milan torna alla carica per Demiral

Come rivela 'Sky', il Milan ha riallacciato i contatti con la Juventus per Merih Demiral. I due club potrebbero incontrarsi nella giornata di domani proprio per parlare di un possibile trasferimento a Milano del centrale turco: pronti 35 milioni di euro. In caso di partenza di Demiral sfumerebbe quella di Daniele Rugani, per il quale comunque continua la trattativa con la Roma.

La nostra opinione. Il Milan sta provando a portare a casa un altro attaccante (Correa), ma il fatto che pensi a un altro difensore è cosa buona e giusta. Degli elementi che attualmente compongono il pacchetto centrale di Giampaolo, l'unico a dare garanzie complete è Romagnoli. E Demiral, subito a proprio agio nel precampionato con la Juve, potrebbe essere la soluzione adatta.

Boateng proposto alla Roma: no dei giallorossi

Secondo 'calciomercato.com', Jerome Boateng è stato proposto alla Roma, che sta continuando la caccia a un altro difensore centrale. Il giocatore del Bayern, fratello di Kevin-Prince, sarebbe stato però scartato dai giallorossi a causa del suo alto ingaggio.

La nostra opinione. Uno come Boateng, in Serie A, potrebbe fare la differenza. Il problema principale, come detto, sono i costi relativi a cartellino e ingaggio. E la Roma, evidentemente, non se li può permettere. Lovren e Rugani, in questo senso, possono rappresentare soluzioni migliori.

Jérôme Boateng, FC Bayern MünchenGetty Images

Il Cagliari torna in pole per Defrel e vuole anche Olsen

Secondo 'Sky', il Cagliari ha sorpassato la Sampdoria nella trattativa per Gregoire Defrel, che nei giorni scorsi pareva essere diretto verso i blucerchiati. In corsa anche il Sassuolo. I sardi, oltre all'attaccante francese, hanno chiesto ai giallorossi anche Robin Olsen per rimpiazzare l'infortunato Cragno.

La nostra opinione. Tutti su Defrel, e un motivo c'è: il francese non è riuscito a sfruttare l'occasione concessagli dalla Roma, ma in una formazione dalle ambizioni minori è ampiamente in grado di essere decisivo. Chi riuscirà ad aggiudicarselo metterà a segno un gran colpo. Quanto a Olsen, invece, l'ultima disastrosa stagione non può non influire negativamente sul giudizio.

Gregoire DefrelGetty Images

Anche il Marsiglia pensa a Vidal

Secondo 'Sport', il Marsiglia sta pensando ad Arturo Vidal, per nulla certo di rimanere al Barcellona nell'ultima settimana di mercato. Il cileno rappresenterebbe il sostituto ideale di Luiz Gustavo, su cui c'è il pressing del Fenerbahçe.

La nostra opinione. Vidal non è certo di rimanere al Barcellona, come detto, ma appare improbabile che decida di sposare il Marsiglia. L'ex bianconero ha ancora qualche anno ad alto livello davanti a sé e all'OM, per come è strutturata oggi la Ligue 1, non avrebbe la possibilità di vincere.

Arturo VidalGetty Images

Adebayor, niente Lecce: va al Kayserispor

Si era parlato anche di lui, in un listone composto esclusivamente da nomi altisonanti - Burak Yilmaz, Bony, Choupo-Moting, Mitroglou - per l'attacco del Lecce. E invece, Emmanuel Adebayor rimane in Turchia: l'attaccate togolese, reduce da due anni all'Istanbul Basaksehir, ha firmato con il Kayserispor.

La nostra opinione. Per la Serie A e per il Lecce sarebbe stato un colpo folclorico, da copertina. La realtà dice però che Adebayor, splendido al Monaco e all'Arsenal parecchi anni fa, ha 35 anni ed è reduce da una stagione da 3 gol nel campionato turco. Gli elementi giusti per la caccia alla salvezza sono altri.