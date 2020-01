Le 5 trattative che vi siete persi oggi (27/01)

Bernardeschi-Paquetá, si lavora allo scambio

Secondo 'Sportmediaset', Milan e Juventus stanno lavorando a un clamoroso scambio tra Federico Bernardeschi e Lucas Paquetá: l'ex viola finirebbe in rossonero, mentre il brasiliano farebbe il percorso opposto. Scambio complicato a causa di valutazioni e ingaggi diversi, ma i due club ci provano.

La nostra opinione. Sia il mancino della Juventus che quello del Milan stanno vivendo un momento molto complicato con Sarri e Pioli, tra ruoli "fluidi", prestazioni poco convincenti e minutaggio non eccelso. Ma a trarre i maggiori benefici dallo scambio sarebbero i rossoneri con l'ex viola. Più giocatore, più pronto. Sia tecnicamente che mentalmente.

Bernardeschi - Juventus-Bayer Leverkusen - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

L'Inter pensa a Kucka se parte Vecino

Un corteggiamento antico, datato. Sin dai tempi in cui l'Inter l'allenava Gian Piero Gasperini. Qualche anno più tardi, i nerazzurri stanno ripensando a Juraj Kucka: il centrocampista slovacco del Parma, secondo 'Tuttomercatoweb', è un'idea in extremis nel caso Vecino lasci i nerazzurri negli ultimi giorni di mercato per approdare all'Everton.

La nostra opinione. Movimento che, in termini complessivi, muterebbe poco nel centrocampo dell'Inter. Sia Vecino che Kucka fanno della battaglia e di ottimi inserimenti il proprio punto di forza, ma nessuno dei due può essere considerato un giocatore in grado di cambiare la squadra. A pesare sarà soprattutto l'entità di un'eventuale offerta per l'uruguaiano.

Napoli, spunta Pinamonti

Andrea Pinamonti, apparentemente destinato a lasciare il Genoa ma ancora a tutti gli effetti nella rosa di Nicola, potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli. Secondo 'Tuttomercatoweb', gli azzurri e l'Inter hanno inserito anche lui all'interno dei discorsi degli ultimi giorni. La valutazione dell'attaccante è di 18 milioni di euro.

La nostra opinione. Un eventuale arrivo al Napoli di Pinamonti, che accetterebbe senza problemi il ruolo di vice-Milik, libererebbe Fernando Llorente in direzione Inter. Anche se il suo profilo è comunque considerato un'alternativa all'obiettivo principale, ovvero lo spallino Andrea Petagna.

Andrea Pinamonti, GenoaLaPresse

Radu, addio al Genoa: c'è il Parma

Niente Nizza, fino a qualche ora fa la soluzione più probabile: come rivela 'Sky', nel destino di Ionut Radu, improvvisamente chiuso dal ritorno al Genoa di Perin, c'è il Parma. Le parti sono vicine, col romeno che tornerà così all'Inter per poi essere girato ai ducali per la seconda parte del campionato.

La nostra opinione. La scelta del Parma di accelerare per un nuovo portiere potrebbe essere dovuta in particolar modo ai guai fisici di Sepe, il quale, come comunicato dal club emiliano, avverte un "dolore inserzionale adduttorio alla coscia sinistra acutizzatosi durante la gara di ieri". Quando il portiere napoletano tornerà a disposizione, però, è facile immaginare che il posto da titolare tra i pali tornerà a lui. Mentre Radu potrebbe essere nuovamente costretto a scaldare la panchina.

radu haosGetty Images

Riecco Ben Arfa: firmerà con il Valladolid

Di lui avevamo quasi perso le tracce. Ma, ora, Hatem Ben Arfa sta finalmente per tornare in pista. L'ex mancino del PSG, senza squadra da quando ha lasciato il Rennes al termine della scorsa stagione, è arrivato a Valladolid per sottoporsi alle visite mediche, in programma martedì 28. Il suo futuro, dunque, sarà in Liga.

La nostra opinione. Un'operazione da classico "calcio random", ma è indubbio che Ben Arfa sia un giocatore di livello superiore. Gli sono sempre mancate testa e continuità, ma i piedi ci sono eccome. Bel colpo del Valladolid. E peccato, per l'ennesimo anno, non averlo visto in Serie A.