Le 5 trattative che vi siete persi oggi (28/08)

Intrigo De Paul: dove andrà?

E' sempre più misteriosa la questione riguardante il giocatore dell'Udinese. Dopo la vittoria sul Milan non è andato sotto la curva, non ha salutato nessuno e se ne è andato via da solo, lasciando in tanti a bocca aperta. E' da tempo sul mercato, ma il suo prezzo elevato gli ha impedito di partire. Oggi però è uscito fuori allo scoperto addirittura Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, che ha dichiarato interesse per l'attaccante: "Se mi piace? Vedremo che succede, è un giocatore che andrebbe bene per la Fiorentina". La Viola è sempre stata la destinazione principale, se anche il presidente esce allo scoperto, ci sono possibilità.

La nostra opinione. E' tutta una questione di soldi. L'Udinese chiede una cifra e non ha bisogno di fare sconti a nessuno. Se quei soldi arrivano, De Paul parte, se no rimane a Udine. E poi attenzione al Milan, che se dovesse abbandonare la pista Correa potrebbe tornare in corsa per Rodrigo.

La delusione di Rodrigo De Paul per il rigore parato da Strakosha, LaPresseLaPresse

Boga piace a Torino e Roma

Continua a tenere banco Jeremie Boga, ivoriano classe 1997 in forza attualmente al Sassuolo. Il Torino è sul giocatore, soprattutto perché il primo obiettivo, Simone Verdi, sembra inarrivabile. Ma c'è anche la Roma alla finestra, che deve fare a meno di Perotti per diverso tempo.

La nostra opinione. Sicuramente il Torino sarebbe piazza migliore per l'attaccante, che con Mazzarri potrebbe avere più spazio e meno pressioni per crescere. Roma è una piazza complicata, che pretende tanto e subito da tutti, anche dai giovani. Certo, è sicuramente una piazza più prestigiosa di quella granata

Boga - Sassuolo-Frosinone - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Mandzukic rifiuta il PSG

Possiamo darlo ormai per ufficiale: Mario Mandzukic rimarrà alla Juventus, almeno sino a gennaio. L'ultima offerta per il croato, arrivata dal PSG, è stata rifiutata dall'attaccante, che vuole decidere con molta più calma il suo futuro e non sceglierlo in poche ore.

La nostra opinione. Era nell'aria. Marione non è il classico giocatore che ci mette due minuti a firmare, ne uno che sceglie un nuovo progetto in cui non crede o non gli piace. Per cui uno di quelli sul mercato in casa bianconera rimarrà a Torino, per ora. Poi a gennaio si vedrà.

Mario MandzukicGetty Images

Verdi rimane a Napoli?

Il Torino è sempre interessato, ma la pista si è un po' raffreddata, anche perché De Laurentiis ha messo paletti ben precisi alla trattativa e da li non si esce. Quindi è possibile che Simone Verdi rimanga a Napoli?

La nostra opinione. Anche questo sarebbe un vero peccato, soprattutto per un bel giocatorino come Simone Verdi, che con tutta la concorrenza a Napoli dovrà lottare per trovare un posto in squadra, mentre in granata avrebbe giocato molto di più. Ma giustamente la società fa i suoi affari.

Simone Verdi - Napoli - Serie A 2018-2019Getty Images

Zidane ha deciso: Eriksen non arriverà

Poteva essere il trasferimento dell'estate, invece non è mai decollato e ora si è spento del tutto. Christian Eriksen sicuramente non andrà al Real Madrid. Il giocatore danese ha da tempo rifiutato il rinnovo del contratto col Tottenham, sperando in una chiamata dei blancos, che però, sembra per scelta proprio di Zinedine Zidane, non arriverà. L'allenatore vorrebbe Pogba ad ogni costo, la seconda scelta è Bruno Fernandes. Cosa faranno quindi Eriksen e il Tottenham?

La nostra opinione. Zidane non è mai stato veramente convinto dell'utilità del danese nei meccanismi del Real, per cui ci sta. Ora però viene il bello: Eriksen si ritroverebbe a giocare ancora un anno, o comunque fino a gennaio, con ormai il contratto scaduto, mentre il Tottenham ha in rosa un fior di giocatore che in termini di mercato vale praticamente nulla. Saranno mesi non facili.

Christian EriksenGetty Images