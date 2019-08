Le 5 trattative che vi siete persi oggi (29/08)

L'Inter ci ha provato per Matuidi

Secondo 'Tuttomercatoweb.com', negli scorsi giorni l'Inter ha provato un approccio nei confronti della Juventus per Blaise Matuidi. I bianconeri, però, non hanno accettato di trattare il centrocampista francese con i rivali.

La nostra opinione. Dopo aver annunciato Sanchez, l'Inter pensa concretamente a un ultimo arrivo in mezzo al campo. Un giocatore di esperienza, da battaglia, di quelli che piacciono a Conte. Matuidi non è un intoccabile della Juventus, ma in questo senso avrebbe fatto più che comodo ai nerazzurri.

Matuidi con la JuventusGetty Images

Chiriches e Defrel al Sassuolo

Il Sassuolo ha chiuso sia per Vlad Chiriches, difensore del Napoli, che per Gregoire Defrel, attaccante della Roma, quest'ultimo di ritorno dopo due anni. Le due trattative, entrambe a titolo definitivo, erano state impostate nei giorni scorsi e si sono concluse oggi.

La nostra opinione. Il Sassuolo continua a rinforzarsi in modo intelligente e preciso. Chiriches - infortuni permettendo - e Defrel sono innesti di lusso per una medio-piccola. Gli emiliani di De Zerbi, assieme al Cagliari, hanno tutta l'intenzione di proporsi come sorpresa della Serie A.

Politano Defrel - Lazio-Sassuolo - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Il Parma ci prova per Darmian

Secondo Alfredo Pedullà, il Parma sta lavorando per riportare in Italia Matteo Darmian. Il terzino del Manchester United, che considera ormai conclusa la sua esperienza inglese, ha sperato fino all'ultimo in un tentativo di Inter o Juventus ma ora potrebbe accettare la corte dei ducali, alla ricerca di un altro elemento di fascia dopo aver preso Pezzella dall'Udinese.

La nostra opinione. Darmian spera di tornare in Italia anche in chiave Nazionale, in quanto ha compreso come rimanendo al Manchester United rischi di essere messo da parte da Solskjaer. Al Parma, anche in virtù della propria capacità di agire su entrambe le fasce difensive, avrebbe il posto pressoché garantito.

Darmian col Manchester UnitedPA Sport

Giovanni Simeone a un passo dal Cagliari

Il Cagliari ha sorpassato tutti nella corsa a Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina fuori dai piani dei viola e di Montella. Il centravanti argentino ha accettato la corte dei sardi, che hanno superato la concorrenza di varie formazioni di A, tra cui il Verona e la Sampdoria.

La nostra opinione. Simeone jr. è reduce da una stagione complicata, sia dal punto di vista realizzativo che delle prestazioni. E il rapporto con la tifoseria della Fiorentina non è più florido. Giusto cambiare, quindi, e giusto per lui andare in una formazione ambiziosa come il Cagliari, autore di un mercato di prim'ordine nonostante il battesimo del campo, contro il Brescia, non sia stato positivo.

Simeone in rete in Fiorentina-TorinoGetty Images

Colpo del Nizza: preso Dolberg dall'Ajax

Poche ore dopo il passaggio di proprietà al milionario inglese Jim Ratcliffe, il Nizza mette a segno un bel colpo in attacco: dall'Ajax arriva Kasper Dolberg, talentuoso centravanti danese, il cui acquisto è stato ufficialmente annunciato dal club rossonero. Operazione da 20 milioni di euro circa.

La nostra opinione. Come nel caso di Simeone, Dolberg ha perso terreno dopo un avvio di carriera in cui pareva poter diventare un top del ruolo. L'Ajax è arrivato a un passo dalla finale di Champions League con un tridente leggero, in cui lui non ha trovato spazio. Ma si tratta di un attaccante talentuoso e, soprattutto, giovane. Gran colpo del Nizza.