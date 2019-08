Le 5 trattative che vi siete persi oggi (30/08)

De Paul-Milan: semplice suggestione o realtà?

Salta la trattativa tra l'argentino e la Fiorentina. E' arrivata la conferma nel pomeriggio direttamente dal d.s. viola, Daniele Pradè ("De Paul? Non arriverà. Ho un rapporto fantastico con la famiglia Pozzo ma quest’anno non c’è la possibilità). Si apre così uno spiraglio per il Milan che, secondo il Corriere della Sera, sarebbe sulle tracce del fantasista dell'Udinese. Il club di via Aldo Rossi non riesce a chiudere l’operazione legata a Correa dell’Atletico Madrid, così Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno chiesto informazioni sull’argentino. I rossoneri vorrebbe prendere De Paul in prestito biennale, con diritto di riscatto da versare eventualmente tra due anni.

La nostra opinione. De Paul sarebbe ideale per il 4-3-1-2 di Marco Giampaolo. L’argentino possiede una grande duttilità tattica che gli consente di essere impiegato anche come mezzala o esterno. Più facile che, in caso di arrivo a Milanello, vada a ricoprire il ruolo di trequartista dietro ai due attaccanti. Nella scorsa stagione il 25enne ha confezionato 8 assist in Serie A, 4 dei quali da palla ferma. Quest'anno ci sono voluti 25 secondi per servire Becao e condannare proprio Suso e compagni alla prima di campionato. Ultimo dettaglio da non sottavalutare: El Pollo condivide l'agente proprio con l'oggetto del desiderio estivo del Milan, Correa. I tifosi del Milan possono sognare.

Rodrigo De PaulGetty Images

La Juve si regala Han

Oltre al mercato in uscita, con gli esuberi in attacco a farla da padrone negli ultimi concitati giorni di trattative, la Juve piazza un colpo con vista sul futuro. Kwang-Song Han indosserà la maglia bianconera. L'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il classe '98 del Cagliari arriva a Torino per 5 milioni di euro secondo quanto riportato da Sky Sport.

La nostra opinione. Nei piani della Vecchia Signora il talento nordcoreano si allenerà con la prima squadra e contestualmente giocherà con l'Under 23 di Fabio Pecchia. La volontà di Sarri è quella di farlo esordire con CR7 e compagni nelle rotazioni dell'ampia rosa a disposizione e in vista dei tanti impegni della stagione. Han è stato il primo calciatore nordcoreano a giocare e a segnare in Serie A e negli anni in prestito al Perugia è cresciuto sul piano della continuità e della tenuta atletica. Qualche chilo in più può fargli comodo, ma indubbiamente Paratici si assicura tecnica e velocità di pensiero per il futuro.

Kwang-Song Han arriva dal Cagliari alla JuveGetty Images

Il Parma chiude per Darmian

Matteo Darmian torna in Italia. Il terzino ex Torino rescinde il suo contratto con il Manchester United e firma per quattro anni con il Parma. Tutto definito, il giocatore è arrivato a Malpensa intorno alle 20.30 ed è atteso domani nella città ducale per le visite mediche.

La nostra opinione. Matteo aveva lasciato la Serie A nel 2015 per la Premier, ma a Manchester non si è mai imposto e anzi, nelle ultime stagioni è stato di fatto una riserva fissa: 92 presenze e un solo gol in cinque anni sono il magro bottino portato a casa dal classe 89'. Il Parma gli dà l'opportunità di riscattarsi per la gioia dei fantacalcisti. A chi gli chiede se la scelta di vestire la maglia gialloblù è anche finalizzata a ritrovare la Nazionale, il difensore azzurro risponde secco: "Sicuramente".

Darmian col Manchester UnitedPA Sport

La Roma ha l’accordo con Vital

L'agente del centrocampista classe '98 del Corinthians ha già un accordo sulla parola per un contratto di cinque anni. Va sciolto il nodo tra i due club. I brasiliani, secondo la stampa locale, avrebbero già rifiutato un’offerta di 8 milioni. In realtà Petrachi vorrebbe acquistare il giocatore in prestito oneroso con riscatto, mentre i dirigenti del Corinthians vorrebbero una cessione a titolo definitivo.

La nostra opinione. Cresciuto nelle giovanili del Vasco da Gama, il ventunenne di Rio de Janeiro è stato adattato anche come esterno alto per la sua capacità di accentrarsi e calciare a rete. Per il club della Capitale sarebbe un intelligente investimento per il futuro e il naturale sostituto di Diego Perotti che ne avrà almeno per due mesi dopo l’ennesimo infortunio muscolare rimediato nella gara d'esordio contro il Genoa.

Mateus Vital, centrocampista del Corinthians, piace alla RomaGetty Images

Real-Psg: scambio tra Navas e Areola

Il portiere costaricano saluta il Real Madrid e si trasferisce al PSG. Come riportato da RMC Sport, il classe 1986 sarà pagato dai parigini 13,5 milioni di euro e nell'operazione finirà anche l'estremo difensore francese Alphonse Areola, che volerà alla corte di Zinedine Zidane in prestito per una stagione.

La nostra opinione. Una trattativa che accontenta tutte le parti in causa: il PSG che si assicura un portiere titolare di assoluto livello, il Real Madrid che accoglie un vice Courtois affidabilissimo e ovviamente Keylor Navas che torna a vestire i panni del titolare dopo aver perso il posto tra le fila dei Blancos.