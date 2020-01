Le 5 trattative che vi siete persi oggi (9/01)

Mertens, irrompe il Chelsea

Non c'è solo l'Inter su Dries Mertens, che al termine della stagione andrà in scadenza di contratto con il Napoli: secondo 'Le10Sport', l'attaccante belga è entrato anche nel radar del Chelsea. L'operazione potrebbe andare in porto già a gennaio, chiaramente con l'ok di De Laurentiis, oppure tra qualche mese.

La nostra opinione. Solo una cosa è ormai certa: Mertens, a meno di sconvolgimenti, non rinnoverà il proprio contratto con il Napoli. E dunque, a fine campionato, diventerà un lussuoso parametro zero. L'Inter sembra rimanere in pole, ma è naturale che anche in Europa si stiano muovendo per il belga. Toccherà a Marotta anticipare la concorrenza.

La Fiorentina pensa a Kessié

Secondo 'Repubblica', c'è anche Franck Kessié nella lista della spesa della Fiorentina. I viola, che hanno chiuso per il ritorno in Italia di Cutrone, vogliono anche un centrocampista. E, tra il granata Meité e l'udinese Fofana, anche l'ivoriano del Milan è entrato nei pensieri di Pradé. I rossoneri però chiedono non meno di 20 milioni.

La nostra opinione. Kessié farebbe al caso della Fiorentina, che da inizio stagione si è ritrovata a fare i conti con l'equivoco tattico della convivenza Pulgar-Badelj. Nell'ivoriano, Iachini troverebbe una vera mezzala box-to-box. Senza contare che una separazione dal Milan, dove è sempre meno apprezzato, potrebbe far bene all'ex atalantino.

Rugani, c'è anche l'Eintracht

Senza spazio alla Juventus, Daniele Rugani sta attraendo l'interesse di più di un club europeo. Tra questi, secondo Alfredo Pedullà, c'è anche l'Eintracht Francoforte, intenzionato a effettuare un tentativo per il centrale bianconero.

La nostra opinione. Difficilmente la Juventus si priverà di Rugani. Soprattutto per una questione puramente numerica, considerando che Chiellini non è ancora vicino al rientro. Nonostante l'ex empolese non goda più della stima assoluta di Sarri, una possibile cessione dovrebbe essere rimandata alla conclusione della stagione.

Torino tra Pinamonti e Okaka

Il Torino è intenzionato a cambiare in attacco: via Simone Zaza, in rapporti non perfetti con Mazzarri, e dentro un altro elemento offensivo. Secondo 'Tuttomercatoweb' i granata stanno lavorando anche per Andrea Pinamonti, che tornerà al Genoa dall'Inter. E nel mirino c'è anche Stefano Okaka, dell'Udinese.

La nostra opinione. Né l'acerbo Pinamonti né Okaka possono spostare gli equilibri di una formazione che necessiterebbe di più di un ritocco per sognare concretamente il ritorno in Europa. A questo punto, meglio tenere in rosa Zaza e la sua maggiore esperienza ad alti livelli.

Masina torna in A? C'è il Brescia

Secondo il 'Corriere dello Sport', Adam Masina potrebbe tornare in Serie A. Sulle tracce dell'ex terzino sinistro del Bologna c'è il Brescia, intenzionato a riportarlo nel nostro campionato prima di fine mese.

La nostra opinione. Per salvarsi il Brescia è intenzionato a rinforzarsi in più di un ruolo, tra cui quello del terzino sinistro. Masina, sempre tenuto in grande considerazione ma mai completamente esploso, potrebbe fare al caso di Corini e delle Rondinelle. E lo scarso minutaggio ottenuto fin qui (5 presenze da titolare) può favorire il corso dell'operazione.