Le 5 verità che ci ha lasciato Inter-Milan: partita della svolta nerazzurra, Ibra c'è ancora

1) Inter da Scudetto: può essere la partita della svolta

Questa vittoria "fa rumore". La Juventus di cui è tifoso Diodato, fresco vincitore del Festival di Sanremo, perde a Verona e l'Inter dopo 45 minuti del suo derby pareva non aver colto l'occasione. Travolta da un Milan perfetto, tradita da un atteggiamento tutt'altro che arrembante. Poi l'intervallo, la scossa, i due gol ad inizio ripresa, la rimonta e la festa. Frastuono nerazzurro, di quelli che lasciano il segno e restano. I bianconeri e la squadra di Sarri sono insieme in vetta, ma questo successo del Biscione nel derby numero 172 in Serie A ha un peso specifico differente. Può essere uno di quei punti di svolta focalii all'interno di un campionato, un gigantesco climax nel racconto di una stagione. Successi di questo tipo, in partite del genere, cambiano gli equilibri. La banda di Conte ha iniziato a farsi sentire.

Inter-Milan 4-2 Serie A 2019-20Getty Images

2) Ibra fa ancora la differenza

Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, è ancora un giocatore di livello assoluto. Meno mobile, meno poderoso, ma sempre intelligente, sempre in grado di farsi trovare pronto. Il suo lo svedese l'ha fatto. Un assist dopo uno stacco imperioso, un gol di testa e un palo colpito sul 2-3. Le giocate di prima, le sponde, rasserenano il Milan e lui, con il suo portamento da leader, ha sicuramente alzato il valore del Milan. Ibra fa ancora la differenza, ma non sempre può bastare a coprire le lacune croniche del Diavolo.

3) Brozovic perno: se il croato viene bloccato, si blocca l'Inter

Esiste un'Inter con Brozovic e un'Inter senza Brozovic. Tra i tanti ottimi giocatori presenti nell'organico nerazzurro, lui resta quello imprescindibile. Nel primo tempo la squadra di Conte non è riuscita ad entrare in partita perché il croato, asfissiato dalla marcatura a uomo di Calhanoglu, non riusciva a comandare il gioco. Non è un caso sia stato lui ad avviare la rimonta, non è un caso che con la sua crescita nella seconda parte di gara, abbia ripreso vigore tutta l'Inter. Rimonta epica, Epic Brozo.

4) Milan debole di testa e con poco coraggio: Pioli ha delle colpe

Avete presente quei giorni in cui tutto comincia bene, tutto sembra andare bene e poi arriva un episodio e tutto svolta e gli eventi si susseguono in modo negativo senza possibilitá di fermarli? Ecco, il Milan ha vissuto il suo derby in questo modo. Una squadra rientrata nel secondo tempo con la paura di chi sa che da un momento all'altro tutto può cambiare. Un Milan fragile, emotivo, a cui nemmeno un Ibra dominante basta per avere certezze. Pioli non ha fatto cambi opportuni, non ha cercato alternative alla reazione nerazzurra e sicuramente ha delle colpe. Il coraggio di reagire dov'è? Rimasto negli spogliatoi, come tutto il Milan. 0-4 Inter nel secondo tempo.

La gioia di Stefan de Vrij, Inter-Milan, Getty ImagesGetty Images

5) De Vrij miglior centrale del campionato

E Acerbi? E Bonucci? E gli altri? Sì, ci sono diversi ottimi difensori, ma l'olandese di Conte impressiona per continuitá e confidenza con il ruolo. Un tulipano che non conosce il termine "appassire". Da parametro zero a miglior centrale della Serie A il passo è breve. Unico a reggere dell'Inter nel disastrato primo tempo, in gol con un colpo di testa per il 3-2 che fa impazzire la Nord di San Siro. Stefan De Vrij sta vivendo il miglior momento della carriera. Una delle chiavi dell'alto rendimento nerazzurro.