Le 5 verità che ci ha lasciato Inter-Roma: se Lukaku e Lautaro non girano, sono guai per Conte

1) Smalling e Mancini, che gran coppia ha trovato la Roma

Uno è arrivato dal Manchester United tra perplessità e prese in giro. L'altro dall'Atalanta di Gasperini. Entrambi si stanno dimostrando due ottimi difensori, che in coppia si integrano a meraviglia. Chris Smalling, perfetto su Lukaku, e Gianluca Mancini, sicuro su Lautaro, sono le colonne difensive della Roma 2019/20. Da applausi la loro prova a San Siro contro la miglior coppia d'attaccanti di questo primo scorcio di stagione. Puliti nel gioco aereo, rapidi in marcatura. Un inglese e un italiano che continuano a impressionare.

Lukaku, Smalling - Inter-Roma - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

2) Conte ha ragione: Inter con la coperta corta, gennaio è vicino

Lo ha detto, ribadito e confermato anche dopo Inter-Roma. "Dobbiamo stare uniti, fare con il materiale a disposizione e vedere se a gennaio possiamo trovare qualche buona occasione per allungare la rosa e recuperare gli infortunati". Lazaro, Asamoah e D'Ambrosio sono stati i tre cambi nel match contro i giallorossi, sicuramente non tre sostituzioni in grado di sbloccare uno 0-0. L'Inter, priva di Sanchez, Sensi, Barella e Gagliardini, ha dimostrato di avere poche alternative di livello, soprattutto in mediana. Prima della sosta e del mercato, peró, ci sono Barcellona, Fiorentina e Genoa, tre gare in cui la squadra di Conte é obbligata a vincere.

Lautaro Martinez - Inter-Roma - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

3) Se Lautaro e Lukaku non girano, per l'Inter son guai

Il belga intontito dai continui anticipi di Smalling e depresso dal gol iniziale sbagliato. L'argentino molto mobile, ma poco preciso nelle conclusioni a rete. Entrambi hanno di fatto perso i duelli personali con Smalling e Mancini. E l'Inter di Conte, che spesso sfrutta la verticalizzione alta verso Lukaku che cerca la sponda giusta per Lautaro, non é riuscita a sfondare il muro giallorosso. Senza i guizzi dei suoi due bomber lá davanti, diventa dura.

4) Fonseca è un allenatore preparato, la Roma gioca a calcio

É arrivato nella Capitale in sordina, quasi in silenzio, senza destare scalpore. Invece Paulo Fonseca é un tecnico preparato e meticoloso, che non ha vinto in Portogallo e Ucraina per caso, ma che anzi ha un'idea di calcio ben precisa e cura molto bene entrambe le fasi. La Roma é una formazione solida e a San Siro, pur concedendo tre palle gol all'Inter, lo ha dimostrato. Onore al merito del mister giallorosso, che ha giá messo a tacere un bel po' di scettici.

Zaniolo, de Vrij - Inter-Roma - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

5) Zaniolo da prima punta? Mai più

Ok l'emergenza, ma l'esperimento é fallito miseramente. Senza Dzeko, deblitato dall'influenza, Fonseca ha sperimentato Zaniolo prima punta di movimento, senza ottenere i risultati sperati. Il ventenne giallorosso non sa giocare spalle alla porta, ha bisogno di campo e visione per azionare la sua progressione e non riesce ad essere un punto di riferimento. Forse era meglio Perotti in quel ruolo, visto che in passato aveva agito dal falso nueve. L'assenza di Kalinic come possibile alternativa inizia a pesare.