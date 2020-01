Le 5 veritá che ci ha lasciato Napoli-Juventus: Sarri non ha le idee chiare, Insigne rinato

1) La Juventus quando non gioca motivata, diventa "normale"

Nel ko del San Paolo stupisce l'atteggiamento della Juventus. Una squadra sorniona, mai determinata, mai convinta di mordere la partita e azzannare i tre punti. Molto strano, soprattutto dopo il pareggio dell'Inter nel pomeriggio. Una Juve quasi imborghesita e attendista che, come tutte le squadre, pur avendo un enorme livello di talento medio in rosa, se gioca con questa indole diventa normale. Non è la prima volta che accade quest'anno.

Cristiano Ronaldo Getty Images

2) Sarri e quei continui cambi davanti: idee poco chiare?

Inizialmente, parole sue, il tridente Dybala, Ronaldo e Higuain poteva essere utilizzato solo in certe situazioni e in certi tipi di partite. Al San Paolo é stato rispolverato, a discapito di Ramsey e Douglas Costa. In realtá a fine gennaio Sarri non sembra ancora individuato un sestetto titolare tra centrocampo e attacco. Se i quattro dietro, anche per questione di infortuni, sono certi, dalla mediana in su i cambi continuano ad esserci. Un bene? Un male? Le rotazioni aiutano sempre, ma in certi tipi di partite sarebbero opportune piú certezze.

3) Lorenzo Insigne galvanizzato da Gattuso: sta tornando

Qualche segnale di ripresa era giá arrivato nell'ultimo mese, soprattutto in Coppa Italia. Lorenzo Insigne si sta riprendendo il suo Napoli. Rigenerato mentalmente da Gattuso, contro la Juventus ha offerto una prova vecchio stile e ha fatto la differenza. Il gol decisivo è un premio al lavoro svolto per tornare ad essere il giocatore che nelle scorse stagioni aveva infiammato il popolo azzurro. Un primo grande autografo sulla sua stagione é arrivato.

InsigneGetty Images

4) Napoli, qualche rimpianto per questo campionato c'è

Se ci dovessi basare soltanto sui quattro confronti tra chi è al comando della Premier League (il Liverpool) e chi é in vetta alla Serie A (la Juventus appunto), qualche perplessitá sull'attuale decismo posto occupato in classifica è legittima. Ma come può il Napoli, con la rosa a disposizione, aver accumulato un distacco del genere? Sicuramente è girato tutto male e i problemi con alcuni leader (e con i loro rinnovi) si sono fatti sentire. Però la squadra azzurra resta composta da elementi di prima fascia e in diverse partite ha dimostrato di avere ancora gli strumenti per giocarsela alla pari anche con chi è considerato il più forte.

5) Nel mercato la Juventus doveva (deve) prendere una mezz'ala

Resta un dilemma da inizio stagione e che (probabilmente) rimarra irrisolto. La Juventus, pur avendo una rosa profondissima e di inestimabile valore, non ha disposizione una mezz'ala di inserimento. Un giocatore per altro ideale per il modo di intendere calcio di Sarri. Bentancur e Matuidi hanno caratteristiche piú difensive, Ramsey non é considerato dal tecnico adatto a quel ruolo, Khedira non ha piú il passo e spesso é infortunato, Emre Can é fuori progetto, Rabiot ha altre doti, ma non quelle dell'inserimento senza palla. Una piccola grande falla in una squadra che teoricamente punta a vincere tutto.