Le 5 verità di Inter-Atalanta 1-1: Conte merita un mercato all'altezza. VAR, così non ci siamo

1. Conte merita un mercato di gennaio importante

Al giro di boa l'Inter ha 46 punti, male che vada chiuderà il girone d'andata al secondo posto alle spalle della Juventus che battendo la Roma all'Olimpico metterebbe la freccia portandosi da sola al comando della classifica. Il lavoro di Antonio Conte finora è stato eccezionale e lo stesso tecnico salentino a fine partita, ai microfoni di DAZN, ha mandato un messaggio chiaro alla società: "Spero di non avere mai defezioni perché quando ci sono diventa problematica la situazione". Traduzione: per fare di questa Inter una squadra in grado di lottare per lo scudetto fino a maggio serve un mercato di gennaio di qualità. Con un centrocampista e un attaccante di peso e qualità (Vidal e Giroud) l'ulteriore salto di qualità è garantito. E alla luce di quanto fatto vedere da agosto in poi, Conte meriterebbe uno sforzo.

Antonio ConteGetty Images

2. Handanovic, leader vero e silenzioso dell'Inter

I numeri di Handanovic in Serie A sono impressionanti: 24 rigori parati su 79, il 30%. Una statistica pazzesca per un professionista esemplare che si conferma leader vero (e silenzioso) di questa Inter che chiude il girone d'andata con un pareggio sofferto. Nel momento più complicato della partita, quando la sconfitta sembra inevitabile e l'Atalanta è padrona del campo, ecco che lo sloveno tira fuori dal cilindro una di quelle parate che a fine stagione potrebbero avere un peso specifico notevole. Chapeau.

3. Atalanta, che prova di maturità!

Un avvio del genere, con il gol di Lautaro Martinez preso a freddo dopo una manciata di minuti, avrebbe steso tante squadre. Non l'Atalanta. La squadra di Gasperini non si è scomposta, ha iniziato a macinare gioco come suo solito e, ai punti, avrebbe persino meritato di vincere a San Siro. Per mole di gioco, intensità e ritmo il secondo tempo di Gomez e compagni è stato impressionante: solo un enorme Handanovic ha tenuto in piedi l'Inter. Al Meazza si è avuta la conferma nitida che la squadra di Gasperini è a pieno titolo tra le migliori 16 squadre d'Europa. E se avesse anche un Duvan Zapata al top della condizione...

Video - Gasperini: "Malinovski pimpante? Ha sbagliato 3 o 4 passaggi sanguinosi, l'avrei ammazzato!" 00:49

4. Lautaro e Lukaku, che coppia!

A tratti incontenibili, pressoché immarcabili: se mai ce ne fosse stato bisogno i due attaccanti dell’Inter hanno confermato di essere due autentici top player per il campionato italiano. Strepitoso il confezionamento del primo gol della serata di San Siro con l’apertura panoramica di Lukaku ad apparecchiare stop e destro mortifero dell’argentino. Avrebbero avuto bisogno di maggior supporto contro l’Atalanta delle meraviglie.

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez - Inter-Atalanta Serie A 2019-20Getty Images

5. Così non Var (ancora una volta)

In epoca pre Var il rigore su Toloi provocato da placcaggio in stile rugbistico di Lautaro Martinez in piena area di rigore dell’Inter sarebbe stato effettivamente difficile da ravvisare ma di questi tempi Irrati e il suo team non hanno scuse: l’episodio andava quanto meno rivisto al monitor. Quanto alle immagini, lasciano davvero poco spazio all'immaginazione e ai dubbi: c'erano eccome gli estremi per il calcio di rigore ma anche per il rosso a Lautaro. Cosa non ha funzionato nel processo decisionale? Attendiamo risposte da Rizzoli.