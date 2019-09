1) De Ligt, benvenuto in Serie A

Alla vigilia di questa sfida, l’interesse maggiore era sulla prestazione di Matthijs de Ligt. Il centralone olandese era chiamato a sostituire capitan Chiellini nella super sfida contro il Napoli, non proprio la gara più semplice per debuttare con la maglia della Juventus. Lui sbaglia e tanto. Sembra timido, ancora impacciato con i movimenti al fianco di Bonucci. Si perde Lozano che lo brucia in velocità e firma il 2-3 che riapre la partita, si perde Di Lorenzo che trova il clamoroso 3-3. Bocciatura piena per il classe ’99 che, ricordiamolo, deve ancora ambientarsi nell’ambiente bianconero. Ecco perché la bocciatura è limitata alla sfida dell’Allianz. Dovrà registrare i movimenti e capire come si gioca nella Juventus. Qualcosa comunque di diverso rispetto alla sua esperienza all’Ajax. Il tempo gioca a suo favore.

2) Lozano, che acquisto!

Chi ha fatto una buona impressione, è stato sicuramente Hirving Lozano. Il messicano arrivava a questa partita con una condizione non ottimale, ecco spiegato il perché della sua panchina. Ma, una volta entrato, ha cambiato completamente le dinamiche della gara, regalando spazi e velocità al Napoli. Lozano ha saltato facilmente l’uomo e ha dato più aggressività alla squadra di Ancelotti, altro che Insigne e Mertens... L’ex PSV si candida ora ad una maglia di sicuro titolare in vista delle prossime partite.

3) Napoli e un 4-2-3-1 che si deve subito abbandonare

È dalla scorsa stagione che si dice che il Napoli deve giocare con un 4-2-3-1. Per farlo servono però dei giocatori specifici e il Napoli, semplicemente, non li ha. Zielinski non è un regista, Fabian Ruiz non è un trequartista. Il centrocampo non fa filtro e i terzini non chiudono. Ok che hai cominciato in casa della Fiorentina e della Juventus, ma subire 7 gol in due partite è veramente troppo. La pochezza difensiva del Napoli si può spiegare proprio analizzando il poco equilibrio che ha questa squadra, con questo modulo. Il 4-4-2 regala più certezze.

4) Douglas Costa è l’uomo in più per la Juventus

Veramente impressionante. Questo Douglas Costa si può tranquillamente mettere nel tabellone del mercato alla voce acquisti per la Juventus. Nessuno aveva visto un Douglas così durante la scorsa stagione, forse nemmeno al Bayern Monaco. Sulle fasce è stato devastante, con Ghoulam e Di Lorenzo che sono usciti dal campo con il mal di testa. Due assist, una traversa e anche qualche chiusura difensiva. Dovesse giocare sempre così...

5) From hero to zero di Koulibaly, ma non è da condannare

Da miglior difensore del mondo a traditore? Assolutamente no, anche se è stato proprio Koulibaly a regalare i tre punti alla Juventus e non solo per il clamoroso autogol al 92’. Il senegalese ha affondato i tackle con perfetta scelta di tempo, ma ha compiuto qualche errore di posizionamento che si è rivelato letale. Vedi la fantastica rete di Higuain, che lo ha saltato come un birillo. La condizione fisica è lontana dall’essere quella ottimale, ma anche di testa sembra scarico, lontano da quello che voleva trascinare la sua squadra allo Scudetto. Non è da condannare, ma si deve riprendere presto se il Napoli vuole provare a lottare con la Juventus fino alla fine.