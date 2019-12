Le 5 verità di Lazio-Juventus 3-1: biancocelesti da scudetto. Bonucci e De Ligt non convincono

1. Questa Lazio è da scudetto

Dopo un successo del genere ai danni della Juventus (giunto paradossalmente nella serata no di Ciro Immobile) è ora di levare la maschera alla Lazio: in questo momento la squadra di Simone Inzaghi può competere per i primissimi posti in classifica. I biancocelesti sono terzi a -3 dalla Juventus e a -5 dall'Inter, stanno attraversando un momento di forma straordinario e con una striscia di 7 vittorie di fila stanno scalando posizioni su posizioni con una rapidità impressionante. Probabilmente la rosa non è così profonda da poter competere per 38 giornate, ma con un mercato intelligente a gennaio (leggasi un difensore di spessore) e con la probabile eliminazione dall'Europa League che consentirà alla squadra di concentrarsi solo su un obiettivo, sognare non costa nulla.

2. Juventus, in difesa non ci siamo

Al di là degli errori dei singoli, su tutti quelli di Bonucci e De Ligt, è l'intera fase difensiva della Juventus a non convincere. Nelle ultime 2 partite contro Sassuolo e Lazio i bianconeri hanno incassato la bellezza di 5 gol mostrando lacune evidenti a livello di meccanismi e organizzazione. Un campanello d'allarme per una squadra abituata a dominare da anni in Italia. La prolungata assenza di Chiellini si sta facendo sentire e Sarri non sembra avere alternative all'altezza dei pur balbettanti Bonucci e De Ligt: Rugani e Demiral, quasi mai chiamati in causa, non godono della fiducia del tecnico. Senza le prodezze di Szczesny il passivo all'Olimpico avrebbe potuto essere più pesante: servono rimedi e occorre trovarli in fretta.

3. Che spettacolo il calcio verticale di Simone Inzaghi!

La Lazio piace perché ottiene risultati attraverso un gioco moderno, europeo, fatto di verticalizzazioni improvvise. Quella biancoceleste è senza dubbio la squadra più verticale della nostra Serie A e due centrocampisti come Luis Alberto e Milinkovic-Savic ce li hanno in pochi, forse nessuno nel nostro campionato. Giocatori tecnicamente straordinari e in grado di garantire un bottino considerevole in termini di gol e assist: lo spagnolo ha al suo attivo 2 gol e 11 assist, il serbo ha già firmato 3 gol e 6 assist. Se a questo aggiungiamo un Acerbi che non disdegna i lanci lunghi a saltare il centrocampo il quadro è completo. Manna dal cielo per un attaccante come Immobile, che ama essere lanciato in profondità: non a caso il bomber (tralasciando la serataccia contro la Juventus) è per distacco il capocannoniere della Serie A.

4. Cristiano Ronaldo, segnali di risveglio

Difficile per la Juventus trovare una nota positiva in una notte amara come quella dell'Olimpico. Eppure le note positive ci sono. Innanzitutto la prestazione di Szczesny, autore di almeno 3 parate miracolose: il portiere polacco è una garanzia. Poi la vena ritrovata di Cristiano Ronaldo, protagonista di un primo tempo di alto livello contro la Lazio. CR7 ha ritrovato il gol su azione che in bianconero mancava dal 19 ottobre scorso, ha puntato l'uomo, ha dribblato e ha crossato. Che fosse sulla buona strada si era intuito anche settimana scorsa contro il Sassuolo, all'Olimpico è arrivata la conferma. La Juventus cade per la prima volta nell'era Sarri, ma sa che potrà fare affidamento sulle spalle larghe del portoghese.

L'esultanza dopo il gol di Ronaldo - Lazio-Juventus Serie A 2019-20Getty Images

5. Lazio, è la stagione dei tabù spezzati

La Lazio torna a battere la Juventus in campionato all'Olimpico dopo un'eternità: basti pensare che, prima di questo, l'ultimo successo dei biancocelesti in casa contro i bianconeri risaliva al 6 dicembre 2003, un 2-0 firmato Corradi-Fiore. Da quel giorno in poi è partita una lunghissima striscia negativa, finalmente interrotta da un successo convincente ed esaltante. Questa è evidentemente la stagione dei tabù spezzati in casa Lazio: lo scorso 3 novembre Immobile e compagni erano riusciti a vincere 2-1 contro il Milan a San Siro, un'impresa che la squadra capitolina non centrava addirittura da 30 anni.