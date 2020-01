1 - Juventus Campione d'Inverno con margini di miglioramento

Non incanta ancora, non è ancora la creatura plasmata a immagine e somiglianza di Maurizio Sarri, ma questa Juventus vince. Sempre, o quasi. Intanto si è assicurata il titolo di Campione d’Inverno: pleonastico, ma comunque significativo visto che nel 67,4 % dei casi (ma da quando la Serie A è tornata a 20 squadre la percentuale sale all’86%) porta alla conquista dello Scudetto. La brutta notizia per Inter e Lazio è proprio questa: se le avversarie stanno spingendo a tavoletta, questa Juve ha ancora margini e vince col minimo sforzo.

2 – Dybala è l’uomo in più

È Paulo Dybala il vero segreto dietro la conquista del titolo di Campione d’Inverno: il “10” argentino ha spaccato in due la partita con la punizione consegnata sui piedi di Demiral e con il rapace guizzo a causare il rigore del provvisorio 0-2. Da prospetto di mercato in uscita a leader assoluto e “cervello” offensivo della squadra: il processo è completo.

Dybala rincorso da KolarovGetty Images

3 – Zaniolo, che tegola per Roma e Nazionale

Che brutta notizia per il calcio italiano! Il “crac” al crociato anteriore di Nicolò Zaniolo è una tegola pazzesca sia per la Roma di Fonseca e per le sue legittime ambizioni che per le velleità dell’Italia di Roberto Mancini in ottica Europeo 2020. Il fortissimo centrocampista classe 1999 si è infortunato gravemento proprio nel momento di massimo splendore, peraltro dopo uno scatto coast to coast costellato di dribbling e continue accelerazioni devastanti. In bocca al lupo per una pronta guarigione, ragazzo!

Video - Zaniolo all'uscita da Villa Stuart: il centrocampista della Roma verrà operato lunedì 13 01:59

4 - Merih Demiral, che acquisto!

Forte fisicamente, personalità e grinta da vendere. E in più il primo, pesantissimo gol con la maglia della Juventus. Merih Demiral si è ormai guadagnato i galloni da titolare a suon di prestazioni sempre più convincenti. Non è un caso che il pur positivo De Ligt visto all'Olimpico si sia dovuto accomodare in panchina per la quinta volta consecutiva. Allo stato attuale il difensore turco può essere definito il miglior acquisto del mercato estivo bianconero, anche per il rapporto tra prezzo e rendimento sul campo. Peccato per l'infortunio, la cui entità è da valutare, che tiene i bianconeri con il fiato sospeso.

5 - Roma, un doppio ko che fa male

Lo 0-2 contro il Torino e l'1-2 contro la Juventus nell'arco di una settimana. Il 2020 della Roma si è aperto con una doppia sconfitta casalinga che rischia di ridimensionare le ambizioni dei giallorossi di Paulo Fonseca. Sia contro i granata che contro i bianconeri, Dzeko e compagni sono apparsi una squadra troppo facilmente perforabile e non al top dal punto di vista atletico. Con una Lazio inarrestabile (10 vittorie di fila, record assoluto per i biancocelesti) e un'Atalanta che gioca un calcio divino, il piazzamento tra le prime 4 diventa a questo punto un obiettivo molto complicato per la Roma. La stagione è ancora lunga, ma serve un immediato cambio di rotta.