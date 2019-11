Le 5 verità di Torino-Juventus 0-1: Dybala-Higuain, la staffetta funziona. Granata ancora vivi

1. Dybala-Higuain, la staffetta funziona

Maurizio Sarri ha un problema che tutti gli allenatori vorrebbero avere: l'abbondanza. Il discorso vale principalmente per il reparto offensivo dove spesso uno tra Dybala e Higuain finisce in panchina. Polemiche? Musi lunghi? Niente affatto. L'alternanza sta producendo un effetto benefico in casa bianconera. L'esempio del derby è emblematico. La Joya esce al 60' dopo avere regalato lampi della sua classe, sfiorato il gol e svariato su tutto il fronte offensivo. Il Pipita entra al suo posto e ci mette un paio di minuti per creare lo scompiglio nella difesa del Torino. La staffetta funziona a meraviglia.

2. Bonucci-De Ligt: l'intesa migliora

Il derby è per tradizione una partita tesa, spigolosa, ruvida. Ovunque lo si giochi. Non fa eccezione quello di Torino, che anzi storicamente riserva poco spettacolo ma tanta intensità. In questo clima, forse non adattissimo alle loro caratteristiche tecniche, Bonucci e De Ligt hanno risposto sfoderando una prova convincente. Indicazioni incoraggianti arrivano in particolare del centrale olandese ex Ajax: dopo un avvio difficile, con quell'ennesimo tocco di braccio in area a far gridare al rigore, reagisce con grande carattere e festeggia nel migliore dei modi il suo primo derby torinese. Se in tutta la partita la Juventus rischia grosso solo su un tiro di Ansaldi, il merito è anche (se non soprattutto) dei 2 centrali.

Video - Sarri: "de Ligt? Aveva la mano al posto sbagliato, ma il piede al posto giusto" 00:58

3. Pjanic insostituibile, con Ramsey la qualità si alza

Schierato titolare un po' a sorpresa, Miralem Pjanic ha dimostrato ancora una volta di essere una pedina insostituibile nello scacchiere di Maurizio Sarri: nessuno ha la sua visione di gioco, nessuno ha la sua capacità di cercare la profondità. Contro il Torino tocca una quantità incredibile di palloni gestendoli tutti con intelligenza e rendendo facili le cose apparentemente complicate. E poi c'è Ramsey: il gallese entra al 67' e si mette in luce per la sua capacità di creare la superiorità numerica sulla trequarti, regalando ai bianconeri un netto cambio di marcia rispetto alla prima ora di gioco quando quel ruolo era coperto da Bernardeschi. Con Pjanic e Ramsey in campo il livello qualitativo si alza, e di molto.

4. Orgoglio Toro, ma Mazzarri trema ancora

La tanto attesa reazione del Torino c'è stata: i granata hanno giocato il derby in modo coraggioso, lottando su ogni pallone e meritandosi gli applausi dei tifosi a fine partita nonostante la sconfitta. I numeri, però, dicono che l'orgoglio non basta: per Belotti e compagni si tratta della quarta sconfitta nelle ultime 6 partite, la vittoria manca dal 26 settembre (2-1 sul Milan) e la classifica è sempre più deficitaria. La panchina di Mazzarri, insomma, continua a scricchiolare. La sensazione è che la prossima trasferta a Brescia possa risultare decisiva per il futuro del tecnico di San Vincenzo.

Andrea Belotti e Walter Mazzarri - Torino-Juventus Serie A 2019-20Getty Images

5. Torino, il derby rimane un incubo

Ancora una volta il derby della Mole si colora di bianconero. E lo score del Toro nelle stracittadine deve essere necessariamente aggiornato in negativo: i granata hanno vinto solo uno degli ultimi 29 derby tra campionato e Coppa Italia, la Juventus si è imposta in 5 degli ultimi 6. L'ultimo successo del Torino rimane il 2-1 in rimonta del 26 aprile 2015 con Gian Piero Ventura in panchina. Quella bianconera è una superiorità schiacciante, quella in cui è imprigionato il Toro è una maledizione che sembra non finire mai, un vero e proprio incubo per i tifosi di fede granata.