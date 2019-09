Le pagelle a confronto: Andre Silva zavorra o utile alla manovra contro il Brescia?

Marco Giampaolo ha scelto a sorpresa di schierare dal primo minuto Andre Silva contro il Brescia, preferendolo al Piatek sottotono di inizio stagione. Una scelta che ha fatto discutere e stupito un po’ tutti, ma quale è stato il verdetto del campo? Contrastante, come dimostrato dalle pagelle del giorno dopo: per l’ennesima volta l'ex attaccante del Porto non ha timbrato il cartellino, ma non tutto della sua prestazione è stato da buttare.

Plus: il lavoro per la squadra

In effetti Andre Silva ha sbrigato il proverbiale “lavoro sporco”, contribuendo a far allungare la squadra e facendo a sportellate con i diretti marcatori. Rispettando le consegne di Giampaolo, verrebbe da pensare. Ha dialogato con i compagni in qualche occasione -Suso e Castillejo su tutti – ed è stato richiamato in panchina nel momento in cui la spia della riserva si era accesa, sul risultato di 1-0 a favore del suo Milan.

Minus: cronica inconsistenza sotto porta

A un attaccante si chiede soprattutto il gol e anche contro le Rondinelle il portoghese ha marcato visita. L’occasione (solare) l’avrebbe anche avuta ma dopo aver addomesticato in bello stile il lancio a lunga gittata di Suso ha vanificato tutto con poco ortodosso pallonetto sul fondo. Un po’ la cartina di tornasole del suo gioco: manca sempre un centesimo per fare un euro. Gli si rimprovera anche la sua indolenza di fondo; dopotutto gli attaccanti “morbidi” hanno sempre fatto fatica ad ambientarsi nel calcio italiano.