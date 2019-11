Le pagelle di Atalanta-Cagliari 0-2: Nainggolan dominante, Maran lavoro super

===ATALANTA===

Pierluigi GOLLINI 6,5 – Unico positivo della Dea con tanti inteventi decisivi.

Rafael TOLOI 5 – Doveva avere un turno di riposo e forse sarebbe stato meglio. Soffre tantissimo il dinamismo di Joao Pedro e Simeone che gli scappano via spesso.

Berat DJIMSITI 6 – Unico a salvarsi per via di un intervento decisivo nel primo tempo che evita il gol di Rog.

José Luis PALOMINO 5 – Soffre e non poco le incursioni anche degli esterni del Cagliari.

Timothy CASTAGNE 6 – Inizia a destra, poi prosegue a sinista. E’ quello che ha giocato meno degli esterni offensivi di Gasperini e si vede. A differenza degli altri, infatti, riesce bene in entrambe le fasi. Un’indicazione che dovrebbe far riflettere l’allenatore dell’Atalanta.

Remo FREULER 5 – Non vince un duello che sia uno in mezzo al campo. E’ bullizzato da Nainggolan, messo sotto da Rog e Oliva. Giornataccia.

Mario PASALIC 5 – Come Freuler in mezzo al campo soffre il dinamismo e la fisicità del Cagliari. Come aggravante ha anche l’autogol che apre la gara.

Robin GOSENS 5 – Un tempo dove non punge e combina veramente poco. Dal 46’ Hans HATEBOER 5,5 – Entra provando a portare un po’ di dinamismo. La Dea con lui va meglio, ma si mangia una buona occasione che forse avrebbe potuto riaprire la gara.

Josip ILICIC 4,5 – Il rosso è probabilmente esagerato, per un calcetto in cui paga sì la reazione ma che in fondo non era né pericolo né cattivo. Resta la fesseria di fondo. E dunque l’insufficienza grave.

Alejandro GOMEZ 5,5 – Nel primo tempo si vede pochissimo. Vero, dal nulla, all’improvviso, colpisce la traversa. Ma è poco incisivo per uno della sua qualità. Dal 46’ Ruslan MALINOVSKYI 6,5 – Porta luce in un’Atalanta oggi rabbuiata. Giocatore di altra categoria. Anche in una giornata no per la squadra, lo si intuisce in più di una giocata.

Luis MURIEL 4,5 – Una giornata ai limiti della supponenza. E’ questo il limite di Muriel: dopo 4/5 giornate consecutive da titolare, il suo rendimento inizia a crollare. E’ stato così ovunque in carriera. Per la prima volta l’Atalanta è costretta a pagare questa tassa. Nel primo tempo tocca due palloni. Nella ripresa qualcosa in più, ma senza mai incidire o dare la sensazione di aver voglia e cattiveria. Male. Dal 78’ Musa BARROW 6 – Ci mette se non altro la voglia di farsi vedere. Lui, un po’ involuto e meno utilizzato rispetto alla scorsa stagione, lotta in un finale che non ha più senso costruendosi anche un pio di occasioni.

All. Gian Piero GASPERINI 5 – Sarebbe stato forse necessario far tirare il fiato a qulcuno. Più di un giocatore infatti è apparso stanco e lontano dagli standard ‘gasperiniani’: da Freuler a Gosens, da Toloi allo stesso Papu. Soluzioni in panchina ce ne sono. Il Cagliari era avversario tosto, ma il City – mercoledì a San Siro – lo sarà senza dubbio di più...

===CAGLIARI===

Robin OLSEN 6,5 – Decisivo nel finale per tenere il clean sheet.

Fabrizio CACCIATORE 6,5 – Preciso in chiusura dove sugli esterni l’Atalanta non sfonda mai. E’ anche in un’azione che porta a un assist preciso e salvato sulla linea da Castagne.

Fabio PISACANE 6,5 – Muriel non è mai un problema. Al centro con Klavan lavora in maniera impeccabile.

Ragnar KLAVAN 6,5 – Vedi sopra: assieme al compagno di reparto è eccellente in ogni lettura e chiusura.

Babis LYKOGIANNIS 6 – Mezzo voto in meno perché nonostante la punizione che porta all’autogol di Pasalic rischia grosso. Già ammonito, infatti, allarga il gomito che poi porta alla reazione di Ilicic. Se Abisso fosse stato preciso, anche il Cagliari sarebbe rimasto in 10. Fortunato.

Lucas CASTRO 6,5 – Bene in mezzo al campo, dove domina sia a livello fisico che a livello tattico. Dall’88’ Artur IONITA – sv.

Christian OLIVA 7 – Quantità in mezzo al campo ma anche qualità negli inserimenti. Come quello che lo porta al gol al termine di un ribaltamento rapido e preciso.

Marko ROG 6,5 – Sfiora anche il gol dopo una grande azione tutta di prima, Rog si conferma giocatore di spessore e di alto livello. La mediana del Cagliari ha tantissime opzioni. Dal 71’ Nahitan NANDEZ 6 – Entra a risultato già in ghiaccio.

Radja NAINGGOLAN 7 – Una partita dominante in mezzo al campo. A Bergamo si rivede un Nainggolan vecchia maniera: completamente ritrovato nel suo spirito e nella sua essenza. Il belga è su ogni diagonale e su ogni contrasto fisico. Davvero decisivo, come ai tempi di Roma.

Giovanni SIMEONE 7 – Davanti è una spina nel fianco per la difesa della Dea: allunghi, scatti, elastici tra le linee. E un assist, che non guasta mai. Molto bene. Dall’85’ Alberto CERRI – sv.

Joao PEDRO 7 – Come Simeone gioca una partita di grandissimo senso tattico. I due combinano in maniera perfetta, chiamando fuori e allargando l’Atalanta per poi punire con l’inserimento nello spazio di uno dei due o del centrocampista. Davvero ben integrati.

All. Rolando MARAN 7,5 – E’ l’arteficie di una squadra che ha qualità e sa come esprimerla. Dichiara di aver ben studiato la partita dell’Atalanta col City e punisce la Dea con la moneta che i bergamaschi sono soliti offrire agli altri. Vola altissimo in classifica. E non è per nulla un caso.