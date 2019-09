Le pagelle dell'Atalanta

Pierluigi GOLLINI 6 – Incassa due gol ma non ha grandi colpe. Sul primo è beffato dalla deviazione di Palomino, sul secondo può solo applaudire Chiesa e Ribery.

Andrea MASIELLO 6 – Finché c’è lui in campo, la difesa è coperta e le chiusure sono puntuali. Sacrificato per la rimonta (dal 57’ Alejandro Dario GOMEZ 7 – Entra e dipinge l’assist per Ilicic. Innesca la reazione della squadra).

José Luis PALOMINO 4,5 – Negativo in tutto e per tutto. La deviazione sul gol di Chiesa è sfortunata, ma quando si fa “uccellare” sempre da Chiesa, in occasione dello 0-2, rimedia una magra figura. Ingiustificabile.

Berat DJIMSITI 5 – Balla di fronte alla coppia di attaccanti leggeri della Viola. Prego, ripassare.

Robin GOSENS 6 – La spinta va a corrente alternata ma le cose migliori l’Atalanta le mostra sulle corsie esterne (dall’85’ Guilherme ARANA s.v.).

Marten DE ROON 5,5 – Perde troppi palloni rispetto ai suoi standard. Potrebbe riscattarsi con l’assist per il 2-2, ma il tocco di braccio c’è. Sarà anche fortuito ma il regolamento quest’anno parla chiaro in questi frangenti.

Ruslan MALINOVSKYI 6,5 – Uno dei più brillanti in assoluto, soprattutto nella prima frazione. Apre varchi e manda in porta gli attaccanti che, però, sparano a salve.

Timothy CASTAGNE 7 – E’ un jolly la rete che vale il pareggio al 95’. Fa bene a provarci dopo una gara di spinta sulla corsia d’ordinanza.

Contrasto tra Castagne e Chiesa in Atalanta-Fiorentina 2-2Imago

Mario PASALIC 5,5 - Ammonito in avvio, è inconcludente e meno ispirato del compagno. S’illude con il gol annullato, ma la “colpa” è di de Roon.

Luis MURIEL 5 - Questa volta stecca divorandosi dal cuore dell’area un gol a tu per tu con il portiere avversario, al termine del primo tempo. Quando esce, la Dea cambia marcia (dal 57’ Josip ILICIC 7 – Stop di petto e zampata vincente. Accende la luce con l’1-2).

Duvan ZAPATA 5 – In beata solitudine, fallisce una comoda occasione nel primo tempo. Non è la sua miglior partita, sono altri a fare la differenza.

All. Gian Piero GASPERINI 6 – Salvato in extremis, un altro risultato riacciuffato con i capelli dopo Genova. Dimenticata la batosta di Zagabria per la reazione della squadra.

L'esultanza della Fiorentina dopo il gol segnato da Chiesa contro l'AtalantaGetty Images

Le pagelle della Fiorentina

Bartłomiej DRAGOWSKI 5,5 – Sul gol di Ilicic non può nulla, su quello di Castagne ha poche responsabilità. In assoluto, non è un fulmine né un esempio di reattività al Tardini.

Nikola MILENKOVIC 6 – Ordinato, disputa una buona prova e contiene la coppia Muriel-Zapata. I problemi arrivano in coda su Ilicic e Gomez.

German PEZZELLA 5,5 - Subito ammonito dopo 35 secondi, si fa condizionare dal giallo e lascia campo aperto a Zapata che, per sua fortuna, lo grazia.

Martin CACERES 6,5 – Rinfrancato, mette gamba ed esperienza a servizio della squadra.

Pol LIROLA 6 – Nella prima parte spinge e si propone, nella seconda rifiata. Incassa un giallo istantaneo nella ripresa.

Erick PULGAR 5,5 – L’uomo dei piazzati non è molto preciso e la qualità lascia a desiderare. La grinta c’è, ma gli manca un po’ di fiato nei minuti finali.

Milan BADELJ 6 – Le geometrie ci sono e mette ordine nella zona nevralgica, a volte anche da difensore aggiunto. Sfortunato sul colpo di testa su cui si avventa Castagne al 95’.

Gaetano CASTROVILLI 6,5 – Una conferma. A tutto campo, regala guizzi di classe e chiusure ammirevoli in fase di ripiegamento. Ottimo acquisto.

DALBERT 6 – Un po’ leggera la marcatura di Ilicic a vanificare, in parte, una prestazione gagliarda e coraggiosa. Spinge finché ne ha (dall’86’ Lorenzo VENUTI s.v.).

Federico CHIESA 7,5 - Un gol e un assist, una prova da leader. La Fiorentina gioca con l’attacco leggero e Montella in questo ha ragione: basta la classe che può compensare l’assenza di peso e centimetri. Anima della Viola, riceve fischi di frustrazione dal pubblico di fede bergamasca (dal 77’ Dusan VLAHOVIC 5,5 – Si perde nel traffico nella fase più delicata del match).

Franck RIBERY 7 - Una gemma il gol dello 0-2, una rete da fuoriclasse a coronamento di una prestazione sontuosa. Quando esce la Fiorentina si squaglia: non è un caso (dal 66’ Kevin-Prince BOATENG 5,5 – Dovrebbe tener su la squadra e farla respirare. Non ci riesce praticamente mai).

All. Vincenzo MONTELLA 6,5 - Allunga la striscia a 13 partite di fila in Serie A da allenatore senza vittoria: è la sua peggiore in carriera. Questa volta la beffa è amara con la rimonta da 0-2 a 2-2 in extremis.