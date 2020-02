Le pagelle di Atalanta-Genoa 2-2: Toloi scatenato, Behrami si fa cacciare colpevolmente

=== Atalanta ===

Pierluigi GOLLINI 6: incolpevole su entrambe le reti subite. Compie una parata ragguardevole, a fine primo tempo, su Pinamonti, alzando con ottimi riflessi la sfera alta sopra la traversa.

Rafael TOLOI 7,5: realizza il gol che apre le marcature e ne sfiora più volte un secondo. Solo un grande Perin non lo permette: pericolo costante all'interno della retroguardia rossoblù. In difesa, nel "suo mestiere", non commette errori.

Rafael Toloi esulta con Djimsiti, Atalanta-Genoa, Getty ImagesGetty Images

José Luis PALOMINO 6: guida con attenzione la fase difensiva. Il pasticcio che provoca il momentaneo 1-2 non arriva da lui.

Berat DJIMSITI 6: meglio in fase di spinta che in retroguardia. Nel corso del secondo tempo, sfiora il 3-2 con una volée di tacco.

Hans HATEBOER 5: commette, ingenuamente, il fallo sul rigore del momentaneo 1-1 ed è farraginoso, insieme al connazionale de Roon, in occasione della rete di Sanabria. Pomeriggio da dimenticare.

Marten DE ROON 5: un'ammonizione, una palla svirgolata che apre al cross vincente di Sturaro (su gol di Sanabria) e una prova tutto sommato poco convincente.

Mario PASALIC 5: si becca inutilmente con Behrami e, giustamente, viene tolto dal mazzo da mister Gasperini.

Dal 54' Remo Freuler 6,5: subito particolarmente attivo in zona nevralgica, da solito martello qual è. Nel finale, dal limite dell'area, sfiora il gol-vittoria.

Robin GOSENS 6,5: fosse entrato quel pallone al 60' su conclusione al volo con palla a scendere, sarebbe venuto giù il Gewiss Stadium. Conferma l'ottimo periodo di forma.

Alejandro Dario GOMEZ 6: meno pimpante rispetto ad altre occasioni. Certamente, col pallone tra i piedi, è sempre un pericolo per la difesa avversaria.

Josip ILICIC 7: un gol (il tredicesimo in 17 presenze di campionato) e tante giocate che fanno scattare l'allarme rosso nella retroguardia rossoblù.

Ilicic - Atalanta-Genoa - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Dal 76' Luis Muriel 6: bene con un calcio di punizione per Toloi e qualche buona accelerazione. Anche se, questa volta, il gol non arriva.

Duvan ZAPATA 7: entra in entrambi i gol atalantini: un assist aereo per Toloi e un cross basso per Ilicic, dalla sinistra, in occasione del 2-2.

Dal 63' Ruslan Malinovskyi 6: pimpante sin dai primissimi minuti dal suo ingresso in campo. A questo punto, sarebbe interessante vederlo titolare.

Mister Gian Piero GASPERINI 5,5: sull'1-0 di Toloi, la sua squadra pensa di avere vita facile come a Torino. Finisce, invece, per rivedere i fantasmi della gara interna contro la SPAL.

=== Genoa ===

Mattia PERIN 6: compie almeno 3-4 interventi miracolosi. Bello vedere come, dopo un lungo periodo particolarmente difficile, soprattutto a causa degli infortuni, uno dei migliori portieri italiani stia tornando ad altissimi livelli.

Davide BIRASCHI 6,5: prestazione attenta, senza errori e coi tempi giusti. S'immola, seppur involontariamente, su un bolide da fuori del Papu Gomez, fermando il pallone di faccia e restatndo stordito a terra.

Biraschi, Zapata - Atalanta-Genoa - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Cristian ROMERO 6,5: arcigno in marcatora: superarlo è davvero difficile.

Andrea MASIELLO 6: male su Zapata sullo schema da corner (che avrebbe dovuto ben conoscere) in occasione dell'1-0 atalantino. Poi si riprende e fa valere tutta la sua esperienza, in una giornata emotivamente di spessore.

Paolo GHIGLIONE 6,5: sfreccia sulla destra a tutto campo risultando fondamentale in entrambe le fasi.

Dal 92' Edoardo Goldaniga: sv.

Valon BEHRAMI 4,5: due ammonizioni in rapida successione totalmente inutili. La prima, quando "restituisce un favore" a Pasalic. Il secondo, su entrataccia a Gosens in posizione defilata proprio mentre Nicola stava per sostituirlo con Cassata. Lascia così i propri compagni in inferiorità numerica nel difficile finale di partita con l'Atalanta in forcing.

Lasse SCHÖNE 5,5: sempre un po' in ombra nella manovra rossoblù. Lui che, invece, da curriculum, dovrebbe dettare legge.

Stefano SURARO 7: guadagna il penalty dell'1-1 e confeziona, dalla destra, l'assist vincente per Sanabria. Prestazione "top".

Domenico CRISCITO 6: a poche ore dalla scelta di opporsi, da capitano del Grifone, alla cessione alla Fiorentina, si prende la responsabilità dal dischetto (nonostante il penalty sbagliato la scorsa settimana) e bacia la maglia. Tuttavia, in difesa, è protagonista di qualche disattenzione di troppo, come quella che porta al 2-2 di Ilicic.

Andrea PINAMONTI 6,5: prestazione generosissmima. Tiene alta la squadra con un pressing incessante. Mister Nicola e i tifosi hanno particolarmente apprezzato.

Dall'87' Mattia Destro: sv.

Antonio SANABRIA 7: grandissimo il suo inserimento aereo per il momentaneo 1-2. I grandi attaccanti sanno graffiare anche con pochi palloni a disposizione.

Dall'83' Francesco Cassata: sv.

Mister Davide NICOLA 6,5: porta a casa un punto preziosissimo dal Gewiss Stadium. La sua squadra ha "tigna" e voglia di salvarsi. La strada, insomma, è quella giusta.