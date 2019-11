===ATALANTA===

Pierluigi GOLLINI 6 – Incolpevole su tutti i gol subiti.

Rafael TOLOI 5,5 – Gioca un buon match, ma ha la “colpa” – virgolettato d’obbligo – di trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato: la sua deviazione sul gol di Higuain di fatto gira la gara.

Berat DJIMSITI 6 – Un primo tempo ad altissimo livello unito a un fila decisamente in calando, come tutta l’Atalanta del resto. La risultante è comunque un voto sufficiente.

Jose Luis PALOMINO 6 – Vale il discorso fatto per Djimsiti.

Hans HATEBOER 6 – Spinge e dà fastidio a lungo alla Juventus, ma nel finale paga anche lui un evidente calo fisico.

Marten DE ROON 6 – Tanta legna e intensità al mezzo al campo. Al di là del risultato, non la si può non considerare una prova sufficiente.

Remo FREULER 6 – Soffre in avvio la pressione dei centrocampisti della Juventus e non riesce a dare il consueto ordine. Poi però sale, come tutta la Dea del resto. Dall’86’ Amad TRAORE – sv.

Robin GOSENS 6,5 – Sulla fascia sinistra della Dea è una spina nel fianco di Khedira e Cuadrado, che soffrono per tutta la partita. Dal 71’ Timothy CASTAGNE 5,5 – Ingresso in campo sfortunato: entra e si prende tutta la sfuriata di rabbia della Juventus. Non riesce a tamponare a dovere.

Mario PASALIC 7 – Partita sontuosa di Pasalic, che fa veramente il bello e il cattivo tempo tra le linee. Un giocatore a cui la Juventus non riesce praticamente per tutta la partita a prendere le misure.

Alejandro GOMEZ 7 – Come Pasalic anche Gomez gioca una partita di altissimo livello. E’ il centro di ogni ribaltamento in fase offensiva, con una posizione continuamente variabile che la Juve fatica a leggere per tutta la gara.

Musa BARROW 5 – Alla prima in stagione da titolare paga il peso di un rigore calciato sulla traversa. Si rifa parzialmente con l’azione personale che regala l’assist a Gosens. Più in generale però De Ligt e Bonucci non gli concedono una giocata che sia una. Dal 58’ Luis MURIEL 5,5 – Entra ma non incide. Anzi, su una bella palla di Gomez dopo una ripartenza è troppo poco cattivo.

All. Gian Piero GASPERINI 6 – E’ forse un po’ ingeneroso, ma alla fine il risultato non può non contare. Cerchiamo di essere chiari: la Dea domina per 60 minuti di gioco (dal 15’ al 75’), ma il calo nel finale, episodi o meno, non è una novità per questa squadra. Non basta tenere lì persino una squadra come la Juventus: queste prestazioni, alla fine, devono essere suggellate con qualcosa in più dei soliti complimenti di rito.

===JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 7 – Una grandissima parata su Pasalic nel primo tempo e tantissimi interventi importanti.

Juan CUADRADO 6 – Lo salva solo l’assist nel finale per Higuain. Gioca una partita di estrema sofferenza. Gosens e soprattutto Gomez gli fanno venire il mal di testa. Se non fosse per l’azione che porta al 2-1 di Higuain sarebbe stato ampiamente insufficiente.

Leonardo BONUCCI 6,5 – Guida bene il reparto e si fa vedere in tanti interventi. Il suo compagno di reparto però oggi gli ruba la scena.

Matthijs DE LIGT 7 – La migliore partita da quando è in Italia. Attento, concentrato, carico, preciso, pulito. Per una giornata De Ligt è tutte queste cose insieme. Partita davvero di alto livello. Una delle migliori notizie oggi per Sarri.

Mattia DE SCIGLIO 5,5 – Si fa scappare in maniera troppo banale Barrow nell’azione che porta al vantaggio della Dea. Più in generale non brilla in spinta.

Sami KHEDIRA 5 – Male. Anzi, malissimo. E’ sfortunato nell’azione del rigore ma il braccio è comunque molto largo. Al di là dell’episodio però soffre davvero troppo: non riesce ad aiutare Cuadrado nelle coperture su Gosens ed è anche protagonista negativo nella marcatura proprio sul gol. Dal 69’ EMRE CAN 6 – Impatto decisamente migliore rispetto al suo connazionale, ma nulla di particolarmente straordinario. Deve provare a fare qualcosa di più se vuole girare le gerarchie.

Miralem PJANIC 6 – Non la migliore delle sue giornate. L’intensità dell’Atalanta e una condizione fisica tutto fuorché brillante ne tirano fuori una versione lenta e poco brillante. Compitino.

Rodrigo BENTANCUR 5,5 – Non brilla. Soffre il ritmo nella Dea e si divide le colpe sull’azione che consente a Barrow di fare l’assist. Dal 58’ DOUGLAS COSTA 6 – Entra ma questa volta non riesce a spaccare la partita come suo solito.

Federisco BERNARDESCHI 5,5 – Lo si nota per un pallone sparato fuori dalla nuova curva dello stadio di Bergamo (non facile) e per due o tre controlli sbagliati al limite. Poi si fa male. E alla Juventus forse va bene così... Dal 26’ Aaron RAMSEY 6 – Anche il gallese però non brilla particolarmente, facendo fatica a trovare la posizione e incidendo poco tra le linee.

Paulo DYBALA 7,5 – A lungo predica nel deserto, essendo unica soluzione offensiva di una Juventus che non trova spazi. Nel finale prende per mano la Juventus, sfiorando anche un gol di ‘maradoniana’ fattura: da metà campo fino in porta saltando (quasi) tutto ciò che si trova davanti. La conferma: questa è la sua Juventus. Rivitalizzato.

Gonzalo HIGUAIN 8 – Due gol e un assist. Non brilla a lungo, ma si accende nel momento più importante, ovvero quando la Juventus ha bisogno di piazzare la sterzata al pomeriggio. Come spesso accaduto fin qui in stagione. Decisivo. E questo è tanto.

All. Maurzio SARRI 6 – Com’è o come non è alla fine la sua Juventus sa solo vincere. Del ‘sarrismo’ oggi nemmeno l’ombra, eppure la sua squadra passa anche a Bergamo e firma l’undicesima vittoria su 13 uscite. Sporca, sudata, cinica. In due parole? Ancora ‘allegriana’. Ma per ora alla Juventus va bene così.