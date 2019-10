Le pagelle di Atalanta-Lecce 3-1: Gomez e Gosens i migliori, Gabriel evita la goleada

ATALANTA

Pierluigi GOLLINI 6 - Attento nelle rarissime occasioni in cui è impegnato. Incolpevole sul gol di Lucioni che gli sbuca davanti all'improvviso.

Berat DJIMSITI 6,5 - Qualche incertezza in avvio, poi grande sicurezza in tutti gli interventi difensivi e negli anticipi.

Simon KJAER 6 - Sollecitato pochissimo dagli attaccanti del Lecce, guida la difesa con autorità. Mezzo voto in meno per il cartellino giallo rimediato nella ripresa che fa infuriare Gasperini.

dal 69' Rafael TOLOI 6 - Entra quando ormai la partita è decisa senza commettere sbavature.

José PALOMINO 6,5 - Vale lo stesso discorso fatto per i colleghi di reparto. Pomeriggio tranquillo per lui, non commette particolari sbavature.

Timothy CASTAGNE 6,5 - Meno travolgente del solito, ma garantisce una spinta costante sulla destra sfornando diversi palloni interessanti.

Marten DE ROON 6 - A centrocampo fa il solito filtro chiudendo qualsiasi tipo di spazio agli avversari. Si infuria nel finale quando rimedia un cartellino giallo evitabile.

Remo FREULER 6,5 - Inesauribile, intraprendente e sempre lucido. Lo svizzero si conferma pedina insostituibile nello scacchiere di Gasperini.

Robin GOSENS 7,5 - Un gran gol, un altro clamoroso sfiorato, un assist e tantissime sgroppate sulla sinistra che creano puntualmente la superiorità numerica. Commette un solo errore nella sua partita da incorniciare quando si dimentica di Lucioni in occasione del gol del Lecce.

Alejandro GOMEZ 8 - Dopo meno di 2 minuti mette sulla testa di Zapata un pallone perfetto che il colombiano spreca. Segna un gol da applausi, ne sbaglia un altro già fatto, disegna calcio con aperture e verticalizzazioni illuminanti. È in forma smagliante.

Josip ILICIC 6 - Lo sloveno si muove tantissimo sul fronte d'attacco cercando con insistenza il gol. Bellissimo l'assist per Gosens, clamoroso il gol sbagliato a tu per tu con Gabriel nella ripresa.

dal 74' Ruslan MALINOVSKYI s.v. - Troppo poco in campo, ingiudicabile.

Duvan ZAPATA 6,5 - Pronti, via e sbaglia un gol già fatto sbagliando anche qualche appoggio semplice. Poi all'improvviso estrae dal cilindro un gol meraviglioso con un destro terrificante che incenerisce Gabriel. Cannoniere vero.

dal 59' Luis MURIEL 6 - Entra con un buon piglio e sfiora il gol in almeno un paio di circostanze. Avrebbe voluto giocare dall'inizio e si è visto.

All.: Gian Piero GASPERINI 8 - Nella sua storia l'Atalanta non era mai partita così bene dopo 7 giornate. Basterebbe questo dato per spiegare il capolavoro del tecnico: la sua Atalanta vola e si gode il terzo posto in classifica.

Alejandro Gomez e Jacopo Petriccione - Atalanta-Lecce Serie A 2019-20Getty Images

LECCE

GABRIEL 7 - Il portiere del Lecce è il migliore dei suoi. Sui gol atalantini non può nulla, poi evita la goleada con una serie di super parate. Miracoloso, in particolare, il suo intervento su un destro da due passi di Gomez.

Andrea RISPOLI 5 - Sulla destra prova a spingere con buona continuità, poi viene letteralmente travolto da Gosens, su cui commette un brutto intervento nel finale che gli costa l'ammonizione.

Fabio LUCIONI 5,5 - Prova disastrosa in fase difensiva. Sbaglia il disimpegno da cui nasce il gol di Zapata e pasticcia in diverse occasioni. Si riscatta parzialmente andando a segno nel finale per il definitivo 3-1.

Luca ROSSETTINI 5 - Il difensore lascia buchi clamorosi dove Gomez e compagni si infilano senza soluzione di continuità.

Marco CALDERONI 5,5 - Resta a galla perché si trova ad affrontare un Castagne meno intraprendente del solito, ma non raggiunge la sufficienza.

Jacopo PETRICCIONE 5 - Prova a contenere le sfuriate atalantine senza centrare l'obiettivo. Nella ripresa viene letteralmente umiliato da Gomez con un tunnel al limite dell'area.

dal 55' Diego FARIAS 5,5 - Prova a dare vivacità all'attacco dei salentini senza combinare granché.

Giannelli IMBULA 5 - Lento e compassato in mezzo al campo, soffre tremendamente la rapidità dei centrocampisti atalantini che arrivano puntualmente primi su ogni pallone.

dall'86' Brayan VERA s.v. - Entra nel finale, non giudicabile.

Zan MAJER 5 - Partita di difficile interpretazione per lui. Tocca pochissimi palloni e naufraga insieme ai suoi colleghi di centrocampo.

Marco MANCOSU 5 - Ha pochissimi palloni giocabili e non riesce a combinare nulla di buono.

Filippo FALCO 6 - Anche in una giornata molto complicata per il Lecce a lasciare il segno sul match confezionando l'assist per il gol di Lucioni con una perfetta punizione scodellata a centro area.

Andrea LA MANTIA 5 - Ha una sola vera occasione che spreca calciando addosso a Gollini nel primo tempo. Poi non si vede più.

dal 60' Khouma BABACAR 6 - Merita la sufficienza perché quando Liverani lo chiama in causa risponde presente creando un minimo di apprensione alla difesa dell'Atalanta. Avrebbe meritato una maglia da titolare.

All.: Fabio LIVERANI 5 - Il risultato non rispecchia i valori delle squadre viste al Gewiss Stadium: solo le parate di Gabriel evitano il peggio. Rinuncia alle barricate provando a ribattere colpo su colpo all'Atalanta, ma le maglie sono troppo larghe.