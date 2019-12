=== Atalanta ===

Pierluigi GOLLINI 6: mezzodì di assoluta inoperosità. Il Milan sembra non essere nemmeno dotato di un reparto offensivo.

Rafael TOLOI 6,5: Çalhanoglu non costituisce un grande pericolo. In marcatura non incontra particolari problematiche.

José Luis PALOMINO 6,5: ogni tanto, vista la giornata particolarmente tranquilla in retroguardia, si concede con profitto qualche interessante sortita offensiva sui calci piazzati a favore.

Berat DJIMSITI 6,5: Leão, Piatek, Suso e compagnia non hanno segreti. Sempre più titolare inamovibile della retroguardia atalantina.

Timothy CASTAGNE 6,5: spia della fascia destra di Gasperini, attivissimo in entrambe le fasi. All'81', però, getta letteralmente le ortiche una ghiotta opportunità di segnare su perfetto suggerimento di Gosens.

Marten DE ROON 7: annulla la fisicità di Kessié a metà campo e imposta il gioco con grande precisione. Prestazione da applausi.

Mario PASALIC 7,5: Scheggia impazzita del centrocampo orobico. Si inserisce in ogni azione offensiva, anche sui tiri a botta sicura come quello di Gosens, caratterizzato dalla deviazione vincente dell'ex Chelsea e Milan, autore anche dell'assist vincente per Ilicic in occasione del 3-0.

Robin GOSENS 7,5: martello pneumatico della fascia sinistra che pulsa inesorabilmente sulle tempie del malcapitato Conti, che non sa proprio come arginarlo.

Dall'89' Hans Hateboer: sv.

Alejandro Dario GOMEZ 8: realizza il gol che stappa l'incontro e ispira, costantemente, la travolgente manovra offensiva atalantina.

Atalanta-Milan, Serie A 2019-2020: Alejandro Dario Gomez "Papu" (Atalanta), esulta dopo aver realizzato il go dell'1-0 (GettyImages)Getty Images

Dall'88' Remo Freuler: sv.

Rislan MALINOVSKYI 6,5: prestazione molto convincente dell'ucraino, da trequartista. Non disdegna la conclusione da fuori e si pone come precisa linea di raccordo nella veloce manovra firmata Gasperini.

Josip ILICIC 9: da strofinarsi gli occhi. Sia per la doppietta che per la prestazione in generale. Cannonate indifferentemente sparate sia di destro che col mancino. Il suo secondo gol personale, in particolare, è tra quelli che animano le sigle delle grandi competizioni calcistiche, dove ora l'Atalanta possiede una postazione di prestigio.

Atalanta-Milan, Serie A 2019/20Getty Images

Dall'80' Luis Muriel 7: impiega meno di 3' per andare a segno. Peraltro, con la sua specialità: l'assolo in velocità, in cui è abile a liquidare Musacchio e Donnarumma.

Mister Gian Piero GASPERINI 9: alla partita, a un anno solare indimenticabile, a tutto quello che è riuscito a creare seduto su quella panchina.

I tifosi dell'Atalanta celebrano la storica qualificazione in Champions League ricordando la data dell'11/12/2019Getty Images

=== Milan ===

Gianluigi DONNARUMMA 6,5: subisce 5 gol, vero, ma ne evita almeno altri tre sui bolidi di Ilicic e sul tentativo di tap-in di Castagne all'81'..

Andrea CONTI 4: grande ex che delude sotto ogni aspetto. Finisce nel "tritacarne" del Papu Gomez in occasione del gol che stappa l'incontro e, sulla sua fascia, soffre tantissimo anche Gosens.

Mateo MUSACCHIO 4,5: un colpo di testa insidioso al 18', poi gli innumerevoli pasticci difensivi. L'ultimo dei quali ha portato al quinto gol realizzato da Muriel.

Alessio ROMAGNOLI 4: Ilicic gli sfugge da ogni dove. E' macchinoso e quasi rassegnato nei movimenti. Non proprio il ritratto del capitano provetto.

Ilicic e Romagnoli, Atalanta-Milan, Serie A 2019/20Getty Images

Ricardo RODRIGUEZ 5,5: non è tra i più negativi nel primo tempo, durante il quale prova anche la soluzione dalla distanza. Pioli, tuttavia, lo cambia tra un tempo e l'altro facendo spazio al maggior dinamismo di Calabria.

Dal 46' Davide Calabria 5,5: salva un gol certo di Castagne sulla linea ma è comunque protagonista del disastro difensivo rossonero andato in scena nella ripresa.

Franck KESSIE 4,5: corsa e grinta no bastano quando ogni controllo della palla, ogni tentativo di impostazione termina con un nulla di fatto.

Ismaël BENNACER 4,5: come nella partita contro il Sassuolo, a centrocampo porta veramente poca qualità. Aveva buoni numeri nell'Empoli, verò. Ma quando ci si trasferisce nelle grandi squadre, di solito si è circondati da campioni che aiutano a crescere. Ma che il Milan, attualmente, non possiede.

Giacomo BONAVENTURA 4,5: lento, compassato, senza idee nel repertorio. Ad averne la peggio, il talentuoso Rafael Leão.

Dal 65' Krsysztof Piatek 5: tocca pochissimi palloni e finisce per non incidere.

SUSO 5: tira fuori la miseria di un cross per la deviazione aerea di Musacchio al 18'. Poi, il nulla pneumatico.

Dall'85' Samu Castillejo: sv.

Rafael LEÃO 4,5: gli arrivano pochi palloni giocabili, ma è altrettanto vero che, talvolta, si dimostra stucchevole come nelle simulazioni per provare ad ottenere un calcio piazzato.

Hakan ÇALHANOGLU 4: corridoi imprecisi, giocate con poco senso. Tra i peggiori in campo.

Mister Stefano PIOLI 4: un'umiliazione troppo grande per i tifosi rossoneri. D'accordo, di fronte c'era la squadra più in forma e in forze del momento, ma un club come il Milan non può permettersi simili figuracce.